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一場中風讓江賢二看見生命之美 創作更有情

聯合報／ 記者何定照／即時報導
藝術家江賢二大病一場，說這是老天給他機會，讓我看到窗外美麗景色。記者何定照／攝影
藝術家江賢二大病一場，說這是老天給他機會，讓我看到窗外美麗景色。記者何定照／攝影

藝術家江賢二今年四月歷經中風驚魂，康復後旋即又投入位於台東金樽的「江賢二藝術園區」新展創作。回顧大病，他說首次體會老年人生病是人生最沒尊嚴時節，猶如冬天；但他幸運蒙老天照顧，再次擁有春天，也更體會創作無須完美，「我現在覺得有瑕疵也很美，因為人就是這樣。」

江賢二老友、公益平台文化基金會董事長嚴長壽則說，他協助江賢二做藝術園區以來，兩人從「七老八十」，至今成逾八十歲的「二八家人」，親見江賢二始終如藝術的修行人，動腦手術後更「腦洞大開」，創作展新貌；江賢二也大方摘帽，露出腦室出血手術痕跡，笑說是老天幫忙，要他繼續加油。

新展取名「畫布之外」，藝術園區策展團隊坦言，江賢二突然重病，使如火如荼醞釀的展覽籌備一度停滯；但江賢二即使臥病，創作動機始終強烈，六月在病床更宣告已首度進行影像創作，展覽也才重新加速。「我們都覺得是他的創作動能，讓身體迅速恢復。」

這個啟動江賢二身體與藝術新生的作品名為《窗》，是江賢二躺在臥室病床時，用手機往外拍的窗景，甚至記錄他如何從雙足開始，將鏡頭往上移動。影像中可見窗外珊瑚油桐等植物在不同晨昏的搖曳風景，襯著遠方的大海，還時有蝴蝶相伴，傳遞出觀者從病老視角仍衷心欣賞的美好世界。

「這是老天給我機會，讓我看到那麼美的景色。」江賢二說，他住在此廿年，但他大多畫抽象畫，從未注意窗外植物等寫實細節。由於生病，他才重新發現這些優雅又古典的美景，「生命真的很美。」為此他還把畫面比例調為狹長，好凸顯影像有如畫作。另也創作《生生不息》等近廿件作品。

大病也讓江賢二更感受創作真諦。他說早年他滿懷當藝術家的熱情，但總困於不知如何讓感情在作品中自然流露、讓人有共感，何況他畫的是抽象畫。近年他不再自視藝術家、只是普通人，不再著重顏色線條一定要如何等細節，更不再努力修改缺陷，只在意讓大家有共鳴，病後尤其如此。

「我的作品不是要表達我多寂寞，是要讓大家感覺生命的希望。」江賢二說，他和嚴長壽談話時，發現周遭友人家庭都並非永遠美滿，但他認為最重要的是永懷希望。「我的春天可能是十年、四年、或四個月，都好」，他將持續透過藝術和各界溝通，傳遞「藝術可以淨化人心」。

藝術家江賢二常常就在展覽空間作畫。記者何定照／攝影
藝術家江賢二常常就在展覽空間作畫。記者何定照／攝影

台東金樽「江賢二藝術園區」的教堂般藝術空間。記者何定照／攝影
台東金樽「江賢二藝術園區」的教堂般藝術空間。記者何定照／攝影

藝術家江賢二（圖右）今年四月歷經中風驚魂，大方摘帽，露出手術痕跡。左為公益平台文化基金會董事長嚴長壽。記者何定照／攝影
藝術家江賢二（圖右）今年四月歷經中風驚魂，大方摘帽，露出手術痕跡。左為公益平台文化基金會董事長嚴長壽。記者何定照／攝影

「江賢二藝術園區」展覽，傳遞江賢二「藝術可以淨化人心」信念。記者何定照／攝影
「江賢二藝術園區」展覽，傳遞江賢二「藝術可以淨化人心」信念。記者何定照／攝影

藝術家江賢二位於台東金樽的「江賢二藝術園區」新展，呈現他的春天。記者何定照／攝影
藝術家江賢二位於台東金樽的「江賢二藝術園區」新展，呈現他的春天。記者何定照／攝影

藝術家江賢二影像作品《窗》，傳遞出觀者從病老視角仍衷心欣賞的美好世界。記者何定照／攝影
藝術家江賢二影像作品《窗》，傳遞出觀者從病老視角仍衷心欣賞的美好世界。記者何定照／攝影

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