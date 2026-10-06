匈牙利玉山學校教繁體中文 料理書法帶學生認識台灣

週六午後，布達佩斯一間公寓裡，空氣中飄著麻油雞香氣，幾名學生正專心學習繁體中文，把課堂上學到的單詞一個個拼湊起來。這裡是玉山學校，透過繁體中文教學，以及書法與料理等活動，讓匈牙利學生認識台灣的生活與文化。

匈牙利玉山學校由校長李怡瑩在2019年創立，並於2022年在行政院僑務委員會支持下，轉型為「台灣華語文學習中心」，成為匈牙利唯一提供繁體中文學習服務的學校，持續在當地推廣華語和台灣文化。

李怡瑩告訴中央社記者，學校以繁體中文教學為主，學生們逐漸理解，從傳統的繁體中文開始學習，能幫助他們更有系統地知道漢字的結構與邏輯。若學生有需求，也會教他們在繁體與簡體中文之間切換。

李怡瑩表示，除此之外，也希望藉由台灣文化活動，例如煮麻油雞、豬腳與麵線，讓大家認識台灣冬天的生活。

現場一名匈牙利學生Czudar Balázs向中央社分享，他本業是律師，因工作的關係開始學中文。談及學繁體中文的原因，Czudar說：「學繁體字，或許會更容易理解漢字的邏輯。」

他說，目前還不確定能否清楚區分繁體和簡體版本，但若有一天學會寫繁體字，他會非常開心。除了語言，Czudar對台灣文化充滿興趣。數週前學校曾安排寫書法活動，「我們還畫了一些畫，這真的很有趣」。

11歲的匈牙利學生Krisztián Nimròd則分享，目前已學中文2個月，覺得中文很特別，「不算非常難，但也不簡單」。

這次參加台灣文化活動，也是他第一次接觸台灣料理。Krisztián難掩興奮地說：「我等不及了，聞起來好香。台灣食物看起來非常好吃！」

敘利亞學生Lana表示，麻油雞與高麗菜讓她感覺「很溫暖」，很適合冬天品嚐，搭配麵條一起吃非常美味。她也分享，過去曾嘗試過火鍋和水餃，對台灣料理留下深刻印象，「真的好棒，我很喜歡台灣食物」。

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