快訊

LINE隔2個月又故障！不能傳訊、官方後台當機 網苦笑：小編下班囉

6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

遭指公器私用 徐佳青否認濫用公帑：家人自費搭機看我是基本人權

聽新聞
0:00 / 0:00

AI助理進校園 學者憂學生腦力外包

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
教育部推動AI人才方舟計畫，學者張瑞雄呼籲同步建立AI使用紅綠燈，避免學生腦力外包。（中央社示意圖）
教育部推動AI人才方舟計畫，學者張瑞雄呼籲同步建立AI使用紅綠燈，避免學生腦力外包。（中央社示意圖）

「在教學生如何向AI要答案之前，至少先確定他有能力且願意自己想答案！」針對總統賴清德日前宣示將投入117.55億元推動「AI人才方舟計畫」，但學者張瑞雄撰文提醒，台灣積極導入AI教育之際，歐美教育界卻開始踩煞車，不能只問「如何使用AI」，也必須問「什麼時候不該使用AI」。

歐美開始限制AI使用

前國立臺北商業大學校長張瑞雄近日在台灣醒報撰文「別急著把AI塞進學生的腦袋」中指出，歐盟最新研究顯示，2025年歐洲16至24歲年輕人已有63.8%使用生成式AI，其中41%拿來學習，但歐洲現在關心的已不是AI能否進校園，而是「什麼時候反而會傷害學習？」

OECD也提醒，學生利用生成式AI可以交出更好的作品，卻不代表學得更多，一旦拿走AI，原本靠AI提高表現的學生，優勢也跟著消失。

在政策回應上，法國要求學生學習AI，但若學生直接用AI完成作業而未真正理解，可能被視為作弊；丹麥面對AI作弊增加，開始調整考試方式，增加口試答辯並要求作文在學校完成；美國教育部則要求學校先問科技究竟解決什麼學習問題、有無證據證明有效，沒有幫助就應停止使用。

AI想愈多讓人類變笨

「小學生學九九乘法，不是因為沒有計算機。」張瑞雄強調，教育刻意要求孩子去做機器早已做得更好的事情，因為訓練的是大腦，不是追求作業的最高品質。生成式AI與過去工具不同，Google幫忙找資料、計算機協助運算，AI卻能包辦論點、架構、解題甚至結論，利用AI省下的時間，恰好就是學習最珍貴的摸索與掙扎。

他也引述MIT研究指出，使用大型語言模型寫作的受試者，腦部連結及對文章內容的記憶都較弱，雖然研究規模有限，不能因此斷言AI讓人變笨，卻值得警惕：AI替我們想得愈多，我們是否會愈來愈失去獨立思考的能力？

台灣缺AI紅綠燈

張瑞雄指出，「AI人才方舟計畫」涵蓋數位教材、AI學習夥伴、助教、家教、適性學習與教育大數據，方向幾乎都在「如何使用AI」，卻忽略另一個同樣重要的問題—什麼時候不該使用AI。

「當學生還寫不出完整文章，就不該使用AI！」張瑞雄強調，基礎數學未學好，AI不能幫忙解題；自己沒有想法與論點，也不能直接叫AI生出論點，這些都是把學習外包，不能掩飾成AI素養。教育部需要的不是再多一個AI平台，而是一張清楚的AI學習紅綠燈：什麼年齡可以用？哪些能力必須自己練？哪些工作可以人機合作？

評量方式也得跟著變

張瑞雄也指出，老師與其忙著用軟體抓AI作弊，不如改變評量方式，增加課堂即時寫作、口試、實作與答辯。學生可以用AI，但必須解釋為什麼接受它的答案；可以請AI整理資料，但關掉AI之後，仍然說得出自己的看法。

他最後強調，117.55億元可以買平台、訓練教師、建立AI家教，但若因此讓學生失去閱讀耐性、寫作能力與獨立思考能力，我們當然要教下一代駕馭AI，但在教學生如何向AI要答案之前，至少先確定他有能力自己想答案，也願意自己想答案。

【更多精采內容，詳見

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

校園 學生 歐美

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

作業暗藏指令揪AI作弊 美大學教授各出奇招

AI巨頭爭路線 湯明哲更擔心學生：從「無AI」到「有AI」

校園用台灣主權教育型AI 與實際使用不符？教團：壓力回到教師身上

厚書讀完總記不住？AI摘出重點後「關掉螢幕做1件事」才算真正懂了

相關新聞

從幼幼班就有鮮乳喝！金門擴大學童乳品福利 315名幼兒受惠

金門縣政府持續擴大幼兒營養照顧，學童鮮乳政策今年再向下延伸。原本公私立幼兒園小班、中班及大班幼兒可享有鮮乳供應，因應近年幼兒園增設幼幼班，金門縣府宣布自115學年度起，將幼幼班學童一併納入鮮乳供應對象，預計約315名幼兒受惠，讓孩子從幼幼班開始就有鮮乳營養補給。

AI助理進校園 學者憂學生腦力外包

「在教學生如何向AI要答案之前，至少先確定他有能力且願意自己想答案！」針對總統賴清德日前宣示將投入117.55億元推動「AI人才方舟計畫」，但學者張瑞雄撰文提醒，台灣積極導入AI教育之際，歐美教育界卻開始踩煞車，不能只問「如何使用AI」，也必須問「什麼時候不該使用AI」。

台中某高中社團老師涉性騷「摸頭和手」？ 校方啟動相關處理機制

台中市一所高中的社團老師被學生投訴有「摸頭和手」的性騷擾行為，學校接到教育局轉請調查的指控，今表示已依規定完成校安通報，並立即啟動相關處理機制。

衛武營Open House來了！4廳院免費看 宇宙人、許富凱接力嗨唱

衛武營國家藝術文化中心開館8周年，年度開放日Open House將於10月10日登場，4座廳院免費開放，雙特展、快閃表演輪番登場，晚間還有宇宙人、金曲歌王許富凱接力開唱；首波網路電子票券已索取完畢，錯過的民眾仍有機會，當天中午12時將釋出第二波現場票券。

守護山坡地 農村水保署：違法罰鍰上限擬提高至3百萬元

農村發展及水土保持署今天舉行「115年坡地金育獎」頒獎典禮。農村水保署署長陳俊言說，近5年違反水保法案件逐年下降，另修法...

開學租屋小心假房東！三峽警揭「寄鑰匙」詐騙手法 前進4校宣導

開學季租屋需求增加，詐騙集團也盯上學生族群。新北市三峽分局指出，近期社群平台出現假房東以低價、精美裝潢等條件吸引租客，再謊稱人在外地，提出「寄鑰匙自行看屋」，待取得信任後便要求匯款訂金。警方日前走進轄內4所學校宣導，提醒學生慎防租屋詐騙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。