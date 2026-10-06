AI助理進校園 學者憂學生腦力外包

「在教學生如何向AI要答案之前，至少先確定他有能力且願意自己想答案！」針對總統賴清德日前宣示將投入117.55億元推動「AI人才方舟計畫」，但學者張瑞雄撰文提醒，台灣積極導入AI教育之際，歐美教育界卻開始踩煞車，不能只問「如何使用AI」，也必須問「什麼時候不該使用AI」。

歐美開始限制AI使用

前國立臺北商業大學校長張瑞雄近日在台灣醒報撰文「別急著把AI塞進學生的腦袋」中指出，歐盟最新研究顯示，2025年歐洲16至24歲年輕人已有63.8%使用生成式AI，其中41%拿來學習，但歐洲現在關心的已不是AI能否進校園，而是「什麼時候反而會傷害學習？」

OECD也提醒，學生利用生成式AI可以交出更好的作品，卻不代表學得更多，一旦拿走AI，原本靠AI提高表現的學生，優勢也跟著消失。

在政策回應上，法國要求學生學習AI，但若學生直接用AI完成作業而未真正理解，可能被視為作弊；丹麥面對AI作弊增加，開始調整考試方式，增加口試答辯並要求作文在學校完成；美國教育部則要求學校先問科技究竟解決什麼學習問題、有無證據證明有效，沒有幫助就應停止使用。

AI想愈多讓人類變笨

「小學生學九九乘法，不是因為沒有計算機。」張瑞雄強調，教育刻意要求孩子去做機器早已做得更好的事情，因為訓練的是大腦，不是追求作業的最高品質。生成式AI與過去工具不同，Google幫忙找資料、計算機協助運算，AI卻能包辦論點、架構、解題甚至結論，利用AI省下的時間，恰好就是學習最珍貴的摸索與掙扎。

他也引述MIT研究指出，使用大型語言模型寫作的受試者，腦部連結及對文章內容的記憶都較弱，雖然研究規模有限，不能因此斷言AI讓人變笨，卻值得警惕：AI替我們想得愈多，我們是否會愈來愈失去獨立思考的能力？

台灣缺AI紅綠燈

張瑞雄指出，「AI人才方舟計畫」涵蓋數位教材、AI學習夥伴、助教、家教、適性學習與教育大數據，方向幾乎都在「如何使用AI」，卻忽略另一個同樣重要的問題—什麼時候不該使用AI。

「當學生還寫不出完整文章，就不該使用AI！」張瑞雄強調，基礎數學未學好，AI不能幫忙解題；自己沒有想法與論點，也不能直接叫AI生出論點，這些都是把學習外包，不能掩飾成AI素養。教育部需要的不是再多一個AI平台，而是一張清楚的AI學習紅綠燈：什麼年齡可以用？哪些能力必須自己練？哪些工作可以人機合作？

評量方式也得跟著變

張瑞雄也指出，老師與其忙著用軟體抓AI作弊，不如改變評量方式，增加課堂即時寫作、口試、實作與答辯。學生可以用AI，但必須解釋為什麼接受它的答案；可以請AI整理資料，但關掉AI之後，仍然說得出自己的看法。

他最後強調，117.55億元可以買平台、訓練教師、建立AI家教，但若因此讓學生失去閱讀耐性、寫作能力與獨立思考能力，我們當然要教下一代駕馭AI，但在教學生如何向AI要答案之前，至少先確定他有能力自己想答案，也願意自己想答案。

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