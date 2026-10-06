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台中某高中社團老師涉性騷「摸頭和手」？ 校方啟動相關處理機制

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市一所高中的社團老師被學生投訴有「摸頭和手」的性騷擾行為。示意圖／Ingimage
台中市一所高中的社團老師被學生投訴有「摸頭和手」的性騷擾行為。示意圖／Ingimage

台中市一所高中的社團老師被學生投訴有「摸頭和手」的性騷擾行為，學校接到教育局轉請調查的指控，今表示已依規定完成校安通報，並立即啟動相關處理機制。

據了解，指控內容說該名社團老師除了會「摸頭和手」還有「言語騷擾」，「學長姐互相警告學弟妹遠離此男。此況已約十年」還有網友提供Google表單供「受害者」填寫。

校方說，學校今天下午依據陳情內容召開性別平等委員會，經討論後決議立案處理，並依相關程序啟動調查機制。後續將委請校外具教育部認可資格之專業人士組成調查小組，秉持客觀、公正及專業原則進行調查，以進一步釐清相關事實與事證。

後續將依調查結果及相關事證，依相關法規及校內程序召開必要之相關會議及教師評審委員會進行討論與議處，並依法維護學生權益及校園安全。

至於該老師在網路平台所發表的個人言論，屬教師個人立場，並不代表學校立場。惟如相關言論或行為涉及學生權益、校園安全，或經查有涉及族群歧視、差別待遇等情形，學校將依相關法規及校內規範審慎處理。

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