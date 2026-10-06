衛武營Open House來了！4廳院免費看 宇宙人、許富凱接力嗨唱

衛武營國家藝術文化中心開館8周年，年度開放日Open House將於10月10日登場，4座廳院免費開放，雙特展、快閃表演輪番登場，晚間還有宇宙人、金曲歌王許富凱接力開唱；首波網路電子票券已索取完畢，錯過的民眾仍有機會，當天中午12時將釋出第二波現場票券。

衛武營指出，Open House延續「打開劇場」初衷，降低民眾走進表演藝術場館的門檻，開放日這天從歌劇院、音樂廳等專業場館延伸至樹冠大廳及戶外空間，即使沒有購票也能免費參與活動。

首波Open House網路電子票券已索取一空，另保留第二波現場名額，包括格桑製作「探戈：擁抱之間」、八角塔男聲合唱團「聲動衛武營」、侯傳安與徐佳郁「榮耀之聲：小號與管風琴」及興傳奇青年劇場「馬上封侯」等，10日中午12時起於各演出廳院售票處開放索票，每人每場限領2張，索完為止。

除了免費進劇場，當天也有兩檔展覽接力登場，「跳出來的地圖：那些身體走過的臺灣路」舞蹈歷史特展將在當天開展；法國藝術家亞歷山大．李維的「Miedka：野性面容」以互動裝置帶領觀眾從感官體驗認識歌劇，當天並安排限定演出。

8周年特展「衛武營印記」上午11時至晚間8時開放免費蓋印，民眾可自備紙張，現場領取號碼牌、分梯次入場，「黃昏市集－綠食光 feat.花椰菜控集合」將於現場限量送出100顆新鮮花椰菜。

公共空間表演也不缺席，「武營來唱歌」再度邀請素人歌手站上公共鋼琴舞台，上午另有生態導覽、手作體驗及一日限定Open Guide導覽，並安排視障、聽障朋友也能參與的「大眼睛、大耳朵導覽」，午後樹冠大廳則由佛朗明哥快閃演出及「混青春表演課」成果發表接棒。

最受歡迎的戶外派對「眾人的搖擺」晚間6時20分登場，由Open Call甄選出的亞立山大、啾樂團JiU及¡Vamos!暖場，人氣樂團宇宙人、金曲歌王許富凱壓軸登台。

衛武營強調，當天從劇場、展場唱到戶外草地，讓平日有著專業門檻的表演藝術場館，成為一座人人都能走進來的藝術遊樂場。

《跳出來的地圖：那些身體走過的臺灣路》舞蹈歷史特展將於10月10日正式開幕。圖／衛武營國家藝術文化中心。

《武營來唱歌》今年將再邀素人歌手站上公共鋼琴舞台，大方展現曼妙歌聲。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

午後樹冠大廳有熱情奔放的佛朗明哥快閃演出與混青春表演課成果發表。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

衛武營黃昏市集贈送100顆新鮮花椰菜給參與民眾。圖／衛武營國家藝術文化中心提供。

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許富凱 衛武營 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

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