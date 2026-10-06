衛武營Open House來了！4廳院免費看 宇宙人、許富凱接力嗨唱
衛武營國家藝術文化中心開館8周年，年度開放日Open House將於10月10日登場，4座廳院免費開放，雙特展、快閃表演輪番登場，晚間還有宇宙人、金曲歌王許富凱接力開唱；首波網路電子票券已索取完畢，錯過的民眾仍有機會，當天中午12時將釋出第二波現場票券。
衛武營指出，Open House延續「打開劇場」初衷，降低民眾走進表演藝術場館的門檻，開放日這天從歌劇院、音樂廳等專業場館延伸至樹冠大廳及戶外空間，即使沒有購票也能免費參與活動。
首波Open House網路電子票券已索取一空，另保留第二波現場名額，包括格桑製作「探戈：擁抱之間」、八角塔男聲合唱團「聲動衛武營」、侯傳安與徐佳郁「榮耀之聲：小號與管風琴」及興傳奇青年劇場「馬上封侯」等，10日中午12時起於各演出廳院售票處開放索票，每人每場限領2張，索完為止。
除了免費進劇場，當天也有兩檔展覽接力登場，「跳出來的地圖：那些身體走過的臺灣路」舞蹈歷史特展將在當天開展；法國藝術家亞歷山大．李維的「Miedka：野性面容」以互動裝置帶領觀眾從感官體驗認識歌劇，當天並安排限定演出。
8周年特展「衛武營印記」上午11時至晚間8時開放免費蓋印，民眾可自備紙張，現場領取號碼牌、分梯次入場，「黃昏市集－綠食光 feat.花椰菜控集合」將於現場限量送出100顆新鮮花椰菜。
公共空間表演也不缺席，「武營來唱歌」再度邀請素人歌手站上公共鋼琴舞台，上午另有生態導覽、手作體驗及一日限定Open Guide導覽，並安排視障、聽障朋友也能參與的「大眼睛、大耳朵導覽」，午後樹冠大廳則由佛朗明哥快閃演出及「混青春表演課」成果發表接棒。
最受歡迎的戶外派對「眾人的搖擺」晚間6時20分登場，由Open Call甄選出的亞立山大、啾樂團JiU及¡Vamos!暖場，人氣樂團宇宙人、金曲歌王許富凱壓軸登台。
衛武營強調，當天從劇場、展場唱到戶外草地，讓平日有著專業門檻的表演藝術場館，成為一座人人都能走進來的藝術遊樂場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。