開學租屋小心假房東！三峽警揭「寄鑰匙」詐騙手法 前進4校宣導

開學季租屋需求增加，詐騙集團也盯上學生族群。新北市三峽分局指出，近期社群平台出現假房東以低價、精美裝潢等條件吸引租客，再謊稱人在外地，提出「寄鑰匙自行看屋」，待取得信任後便要求匯款訂金。警方日前走進轄內4所學校宣導，提醒學生慎防租屋詐騙。

三峽警分局表示，近期在Threads、Facebook租屋社團等平台，可見假房東以「全新裝潢」、「優越地段」、「低於市場行情」等條件吸引租客，甚至以三峽北大特區套房為誘餌，標榜「萬元含車位」、「可申請租金補貼」等優惠，吸引學生及社會新鮮人主動加入LINE聯繫。

警方指出，雙方取得聯繫後，假房東會謊稱人在外地，無法親自帶看房屋，接著提出透過超商物流寄送鑰匙，讓租客自行看屋。看似方便的安排，實際上卻可能是詐騙話術，待租客相信房屋確實存在後，再以保留房屋、預約看屋或訂金等名義要求匯款。

警方提醒，「先匯訂金才能看房」、「寄鑰匙自行看屋」都是高度可疑的警訊，民眾租屋時不應因低租金、好地段或附帶車位等優惠條件降低戒心，應親自確認屋況，並在簽約前核對房東身分及房屋所有權等資料，確認交易對象與物件真實性後再付款。

三峽分局也利用開學季加強校園宣導，9月4日前往三峽國中、鶯歌高職，9月10日至臺北大學，9月16日則到介壽國小，向學生宣導識詐、防竊及反毒觀念。除提醒租屋詐騙手法，也呼籲學生妥善保管手機、錢包等貴重物品，離開教室、宿舍或公共場所時應提高警覺，降低遭竊風險。

三峽分局長許再周表示，詐騙手法不斷翻新，警方將持續深入校園及各行各業宣導，建立民眾「先查證、再付款」的觀念，若遇到可疑租屋訊息或要求匯款情形，切勿急著付款，可撥打165反詐騙專線諮詢查證。

三峽分局利用開學季前進校園，向學生宣導租屋防詐、防竊及反毒觀念。圖／三峽分局提供

三峽分局利用開學季前進校園，向學生宣導租屋防詐、防竊及反毒觀念。圖／三峽分局提供

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往