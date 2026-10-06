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國際技能競賽銀牌選手 呂祖懿返母校三重商工育才

中央社／ 新北6日電

新北市三重商工校友呂祖懿透過技優甄審就讀國立台灣師範大學工業教育學系，並取得工教系碩士學位。教育局今天表示，他回到母校擔任汽車科主任，是技職教育在地就學的最佳例證。

新北市政府教育局今天在市府一樓大廳推出教育成果展，以「一個孩子的成長歷程」為主軸，展出8年來的教育成果，包括幸福保衛戰、公共幼兒園、免費營養午餐等。

市長侯友宜在開幕致詞表示，他任內推動在地就學與品德教育，每一名老師都是學生的點燈人、引燈人；尤其，職業試探中心協助學生尋找人生的方向。他雖然即將任滿卸任，但所有的老師都將繼續走下去，全力以赴讓孩子發光發熱，成為台灣的驕傲。

侯友宜並與幼兒園學童共讀對話，並與國際技能國手暨現任三重商工教師呂祖懿互動。

專業是汽車底盤、引擎及油電、電動車系統等領域的呂祖懿，接受中央社記者訪問時表示，他是新莊國中畢業，因為從小就喜歡自己動手做，也了解自己的性向，透過職業探索課程決定在地就讀三重商工職業學校。

呂祖懿在學生時期曾獲第48屆全國技能競賽汽車技術金牌，並代表台灣前往俄羅斯喀山參加「2019年第45屆國際技能競賽」（WorldSkills Kazan 2019）汽車技術職種，奪下世界銀牌。

呂祖懿在三重商工汽車科畢業後，透過技藝技能優良甄審進入國立台灣師範大學工業教育學系就讀，並取得師大工教系碩士學位。畢業後返回母校三重商工任教，今年起擔任科主任。

教育局長張明文接受中央社記者訪問表示，呂祖懿是他的大學學弟，也是就讀工教系研究所時候的學生。呂祖懿從當年的國際技能競賽選手轉為作育英才的老師與科主任，持續投入新北市技職教育與選手培訓，是在地技職翻轉與為國爭光的最佳典範。

教育局技職教育科長江彥廷表示，新北設置16所職業試探暨體驗教育中心；技職教育連續9年獲教育部最高等第「優等獎」，新北也是六都唯一獲教育部學習型城市認證的直轄市。

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