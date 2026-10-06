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守護山坡地 農村水保署：違法罰鍰上限擬提高至3百萬元
農村發展及水土保持署今天舉行「115年坡地金育獎」頒獎典禮。農村水保署署長陳俊言說，近5年違反水保法案件逐年下降，另修法草案擬將罰鍰上限由新台幣30萬元提高至300萬元。
陳俊言說，台灣山坡地面積廣大，山坡地的安全不僅是水土保持的專業課題，更與國土安全、農業生產及人民生活息息相關。
陳俊言表示，面對極端氣候加劇及土地利用日益多元，農業部透過年度考核、績效評比及獎勵機制，促使地方政府強化山坡地管理工作，從衛星監測、違規查報、依法取締，到合法水土保持申請案件的審核與監督，持續精進各管理機制，打造更具韌性的山坡地管理體系。
陳俊言提到，近5年違反水土保持法案件由2198件逐年下降至1602件，平均違規面積降至0.1174公頃；同時，水保法修正草案及山坡地保育利用條例修正草案，也已將罰鍰上限從30萬元提高至300萬元，下限仍維持6萬元，待立法院通過後實施，強化山坡地的守護。
立法院經濟委員會是在5月7日審查水保法及山保條例修正草案，並於7月29日完成逐條審查。
陳俊言說，「坡地金育獎」不僅是對工作績效的肯定，更代表國家對長期投入山坡地保育利用管理的地方政府、機關、團體及個人表達感謝與敬意。未來將持續結合科技監測、制度精進及跨域協力，強化風險辨識與預防管理，在兼顧國土安全、農業生產及土地合理利用基礎上，打造更安全、更具韌性的台灣山坡地。
今年的「坡地金育獎」直轄市組由台北市政府、縣市組由宜蘭縣政府獲得冠軍，獎金各160萬元，另表揚6個績優水土保持服務團、6個績優鄉鎮市區公所、3個績優警政機關、5名第一線水保實務工作者在坡地管理的貢獻。
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