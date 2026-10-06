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從幼幼班就有鮮乳喝！金門擴大學童乳品福利 315名幼兒受惠

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府今天宣布自115學年度起，將幼幼班學童一併納入鮮乳供應對象，預計約315名幼兒受惠，讓孩子從幼幼班開始就有鮮乳營養補給。圖／縣府提供
金門縣府今天宣布自115學年度起，將幼幼班學童一併納入鮮乳供應對象，預計約315名幼兒受惠，讓孩子從幼幼班開始就有鮮乳營養補給。圖／縣府提供

金門縣政府持續擴大幼兒營養照顧，學童鮮乳政策今年再向下延伸。原本公私立幼兒園小班、中班及大班幼兒可享有鮮乳供應，因應近年幼兒園增設幼幼班，金門縣府宣布自115學年度起，將幼幼班學童一併納入鮮乳供應對象，預計約315名幼兒受惠，讓孩子從幼幼班開始就有鮮乳營養補給。

金門縣教育處表示，縣府自101年度起推動學童鮮乳政策，透過乳品供應補充幼兒及學童成長所需營養，隨著幼兒園增設幼幼班，考量幼兒正值成長發育階段，也希望同一所幼兒園不同年齡層的孩子都能享有一致的福利，因此在縣長陳福海指示下，經評估後決定擴大鮮乳政策照顧範圍。

教育處指出，幼兒成長階段對營養攝取需求高，乳品含有鈣質及多項營養素，是日常飲食中重要的營養來源。這次將幼幼班納入供應範圍，不只是增加一杯鮮乳，更是縣府從幼兒階段著手強化營養照顧的一環，希望透過政策引導，讓孩子從小培養健康飲食習慣。

隨著幼幼班納入後，金門縣鮮乳政策照顧年齡層進一步向下延伸，約315名幼兒將成為這波政策擴大的受惠對象。縣府表示，未來也將持續關注學童營養及健康需求，結合學校午餐、乳品供應及營養教育等措施，從日常飲食做起，打造更友善、完善的幼兒成長環境，讓孩子吃得健康、喝得營養，安心成長。

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