快訊

大陸人支持武統台灣？美最新民調曝光 77%支持先打金門馬祖

日本公家機關「魔性信封」狂催繳 翻到背面網友嚇傻：超可怕

有毒陽剛文化造孽？康乃爾大學集體性侵案的校園黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

故宮書畫好難懂？ 雙十連假「獨具慧眼」特展 第一眼就拆解名畫之美

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
〈清丁觀鵬摹顧愷之洛神圖〉透過「對比」（樹石與人物的動靜、色彩冷暖）、「均衡」（居中者尊、主大從小的構圖）、「和諧」（衣著對比色降低彩度）等技巧，展現統一及優雅的氛圍，反映乾隆朝「摹古開新」的宮廷品味。圖／故宮提供
〈清丁觀鵬摹顧愷之洛神圖〉透過「對比」（樹石與人物的動靜、色彩冷暖）、「均衡」（居中者尊、主大從小的構圖）、「和諧」（衣著對比色降低彩度）等技巧，展現統一及優雅的氛圍，反映乾隆朝「摹古開新」的宮廷品味。圖／故宮提供

看畫到底要怎麼看？故宮書畫好難懂？國立故宮博物院北部院區將於雙十連假推出「獨具慧眼：美感原則與繪畫欣賞」特展，打破傳統策展思維，從賞析技巧出發，一步步解構經典畫作美的秘方，陪伴觀眾打造自主欣賞藝術作品的「慧眼」。

當我們說一幅畫好美時，我們在說什麼？ ｢美｣的內涵包含對稱、對比、反覆等「美感原則」，「獨具慧眼：美感原則與繪畫欣賞」特展即以美感原則為核心，提供欣賞中國繪畫的新視角，引領觀眾細品畫家在作品中安排點、線、面、色彩、造形、空間等視覺語彙的手法，進而理解畫面之美。

「獨具慧眼」由故宮書畫文獻處助理研究員方令光策展，特展精選20多幅橫跨宋代至民國的名家畫作，包含米芾、仇英、宋徽宗、張大千等，並透過將繪畫局部細節放大的輔助圖卡，解析名作技法。

如「清丁觀鵬摹顧愷之洛神圖」此一描寫人神相遇的畫作中，透過「對比」（樹石與人物的動靜、色彩冷暖）、「均衡」（居中者尊、主大從小的構圖）、「和諧」（衣著對比色降低彩度）等技巧，展現統一及優雅的氛圍，反映乾隆朝「摹古開新」的宮廷品味。

此外，「明呂紀雪景翎毛」中透過「重複」（蘆葦、柳枝、縮頭禽鳥的倒U型）、「對比」（前景物像與背景空茫、乾枯樹幹與細緻白雪）等技巧，傳遞寂靜空茫的嚴寒景色。

同步開展的還有本年度第三檔「國寶聚焦」，本次展出「宋人平疇呼犢」，以大、小水牛為主角，表現動物之間的親情。畫中牛隻交換視線、彼此呼應的神態生動，畫面溫馨。展間亦透過輔助圖卡，讓觀眾觀察對比、漸層、重複、比例等美感原則如何被畫家運用，成就國寶之美。

方令光表示，現代觀眾面對傳統中國書畫時，由於不熟悉其發展歷史，常有不得其門而入之感。為了因應這種困境，本次展覽期望能通過美感原則來引導觀眾欣賞傳統中國書畫。即使缺乏深厚的文化背景或歷史知識，觀者只要透過對畫面形式（如線條、結構、章法等）的直接視覺感知，就能找到客觀的欣賞依據，進而跨越文化隔閡，發現獨立觀察與欣賞的樂趣，使之成為深入體會作品的內涵的契機。

〈清丁觀鵬摹顧愷之洛神圖〉輔助圖卡。圖／故宮提供
〈清丁觀鵬摹顧愷之洛神圖〉輔助圖卡。圖／故宮提供

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

故宮 連假

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

池上小店藝術共享掛畫作 變身民間藝廊

法國里昂插畫節「台灣焦點」專題 台藝術家呈現多元創作

台中綠美圖開館快一年突破200萬人次 將推1個月館慶活動

台史博媽祖信仰文化特展 荷蘭借展文物運抵開箱

相關新聞

新北8年投入5360億教育經費今辦成果展 侯友宜：做孩子的提燈人

幸福是讓每個孩子透過教育，找到適合自己的方向快樂成長。新北教育局從即日起至10月18日在市府一樓大廳舉辦「不思議的幸福」教育成果展，以「一個孩子的成長歷程」為主軸，將8年教育成果濃縮為「五座光島」。市長侯友宜今出席開幕式，與教育界代表及家長團體一起點亮「城市的教育配方」，展現新北陪伴孩子適性發展及全齡學習豐碩成果。

故宮書畫好難懂？ 雙十連假「獨具慧眼」特展 第一眼就拆解名畫之美

看畫到底要怎麼看？故宮書畫好難懂？國立故宮博物院北部院區將於雙十連假推出「獨具慧眼：美感原則與繪畫欣賞」特展，打破傳統策展思維，從賞析技巧出發，一步步解構經典畫作美的秘方，陪伴觀眾打造自主欣賞藝術作品的「慧眼」。

中市百校千間廁所施工中 師生繞遠路如廁哀嚎陷「廁所地獄」

台中市目前有182所學校、約1000間廁所施工中，施工期長，很多廁所關閉，連附近走廊也封鎖，師生必須繞遠路如廁，教師批評宛如陷入「廁所地獄」。中市教產公會呼籲整建廁所應避開學期中施工，也建議市府整建時規劃教師專用廁所。中市教育局表示，針對建議會納入評估。

教育部推數位素養優良教案 英語課結合盜版影片、假新聞 教學生查證

隨著社群媒體、影音平台及生成式人工智慧日益普及，學生可能面臨誤信假訊息、誤用受著作權保護內容及轉傳錯誤資訊等風險。為此，教育部「中小學數位素養教育推廣計畫」持續辦理數位素養優良教案徵選，鼓勵教師將數位素養議題融入各領域課程。其中，新竹市光華國中王靜鴻老師設計的《Are You Sharing Lies? 你今天「分享」了嗎？》獲選114年數位素養優良教案徵選特優。

想安全下莊！ 圖解中小學教師的「退休算盤」

國中小教師年齡結構翻轉，教育部統計，未滿40歲占比從約6成多降至不到3成，45-54歲主力世代則占逾4成，陸續逼近退休門檻。「寧可早點安全下莊，也不要拖到有錢沒命花」，資深教師打起「退休算盤」。學者示警，制度調整與工作壓力促使資深教師提前退場，新血補不上，恐加劇師資斷層。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。