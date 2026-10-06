故宮書畫好難懂？ 雙十連假「獨具慧眼」特展 第一眼就拆解名畫之美

看畫到底要怎麼看？故宮書畫好難懂？國立故宮博物院北部院區將於雙十連假推出「獨具慧眼：美感原則與繪畫欣賞」特展，打破傳統策展思維，從賞析技巧出發，一步步解構經典畫作美的秘方，陪伴觀眾打造自主欣賞藝術作品的「慧眼」。

當我們說一幅畫好美時，我們在說什麼？ ｢美｣的內涵包含對稱、對比、反覆等「美感原則」，「獨具慧眼：美感原則與繪畫欣賞」特展即以美感原則為核心，提供欣賞中國繪畫的新視角，引領觀眾細品畫家在作品中安排點、線、面、色彩、造形、空間等視覺語彙的手法，進而理解畫面之美。

「獨具慧眼」由故宮書畫文獻處助理研究員方令光策展，特展精選20多幅橫跨宋代至民國的名家畫作，包含米芾、仇英、宋徽宗、張大千等，並透過將繪畫局部細節放大的輔助圖卡，解析名作技法。

如「清丁觀鵬摹顧愷之洛神圖」此一描寫人神相遇的畫作中，透過「對比」（樹石與人物的動靜、色彩冷暖）、「均衡」（居中者尊、主大從小的構圖）、「和諧」（衣著對比色降低彩度）等技巧，展現統一及優雅的氛圍，反映乾隆朝「摹古開新」的宮廷品味。

此外，「明呂紀雪景翎毛」中透過「重複」（蘆葦、柳枝、縮頭禽鳥的倒U型）、「對比」（前景物像與背景空茫、乾枯樹幹與細緻白雪）等技巧，傳遞寂靜空茫的嚴寒景色。

同步開展的還有本年度第三檔「國寶聚焦」，本次展出「宋人平疇呼犢」，以大、小水牛為主角，表現動物之間的親情。畫中牛隻交換視線、彼此呼應的神態生動，畫面溫馨。展間亦透過輔助圖卡，讓觀眾觀察對比、漸層、重複、比例等美感原則如何被畫家運用，成就國寶之美。

方令光表示，現代觀眾面對傳統中國書畫時，由於不熟悉其發展歷史，常有不得其門而入之感。為了因應這種困境，本次展覽期望能通過美感原則來引導觀眾欣賞傳統中國書畫。即使缺乏深厚的文化背景或歷史知識，觀者只要透過對畫面形式（如線條、結構、章法等）的直接視覺感知，就能找到客觀的欣賞依據，進而跨越文化隔閡，發現獨立觀察與欣賞的樂趣，使之成為深入體會作品的內涵的契機。

〈清丁觀鵬摹顧愷之洛神圖〉輔助圖卡。圖／故宮提供

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