中市百校千間廁所施工中 師生繞遠路如廁哀嚎陷「廁所地獄」

台中市目前有182所學校、約1000間廁所施工中，施工期長，很多廁所關閉，連附近走廊也封鎖，師生必須繞遠路如廁，教師批評宛如陷入「廁所地獄」。中市教產公會呼籲整建廁所應避開學期中施工，也建議市府整建時規劃教師專用廁所。中市教育局表示，針對建議會納入評估。

為提升國中小學生如廁品質，台中市府向中央爭取資源，2025至2027年獲教育部核定「公立國民中小學老舊廁所整建工程計畫」，共補助台中市182所學校、經費達6.9億元，預計於2027年底全面完成改善。

不過，由於施工期長也處於學期中，許多廁所不僅關閉，竟也封鎖附近走廊，許多師生須繞遠路到很遠如廁，面臨「廁所地獄」。教師表示，為了避免一直跑廁所，只能減少喝水。也有教師開玩笑說這是在「考驗膀胱的極限」。

台中市教育產業工會理事長林碩杰表示，教育部9月17日擬訂「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引（草案）」，其中有關「適當配置作業場所」部分建議增設「區隔教職人員專用設施」，包括可上鎖的教職人員專用洗手間，與學生或外來訪客使用的設施進行適當區隔，但目前教職員專用廁所在台中市各校可說是極為罕見。

林碩杰建議，市府除整建廁所應避開學校學期中施工，以免封閉廁所及附近走廊，造成「廁所地獄」景象外，也建議市府整建學生廁所時，同時規劃教師專用廁所，一舉數得，呼籲市府超前部署。

教育局指出，該指引尚屬草案階段，所提建議教育局會錄案參酌。

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