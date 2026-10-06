管理水稻、花胡瓜病蟲害 智慧平台提升效率90%

農業部農業試驗所開發「水稻與花胡瓜病蟲害智慧管理平台暨服務架構」，整合病蟲害診斷、推薦用藥及契作管理功能，經測試病蟲害及用藥資訊，查詢效率提升至少90%。

農業部今天發布新聞稿，台灣水稻年產值超過新台幣350億元，為台灣重要糧食作物；花胡瓜則屬連續採收蔬菜，採收期間仍須持續進行病蟲害防治，掌握施藥時機與安全採收期。

農業部農業試驗所開發「水稻與花胡瓜病蟲害智慧管理平台暨服務架構」，整合病蟲害診斷、推薦用藥及契作管理功能。經水稻與花胡瓜場域測試，病蟲害及用藥資訊平均查詢時間可由傳統人工查詢約10分鐘縮短至1分鐘以內，查詢效率提升至少90%；目前已於水稻及花胡瓜契作場域完成2家農企業及其契作農戶的驗證。

農試所表示，農民遇到病蟲害時，過去多仰賴經驗、電話詢問或自行上網搜尋相關資料，資訊來源分散、不一致且搜尋耗時，「水稻與花胡瓜病蟲害智慧管理平台暨服務架構」平台以農民熟悉的LINE作為服務介面，使用方便。

農試所說，農民透過平台即可依作物種類及其病蟲害危害徵狀影像，查詢目標病蟲害的相關資訊，再推薦藥劑、稀釋倍率及安全採收期等相關資訊，透過直接介接農業部動植物防疫檢疫署網站以取得最新用藥資料。平台也提供農藥條碼掃描及稀釋倍率計算功能，協助快速掌握病蟲害管理及安全用藥資訊。

農試所後續規劃採技術授權方式，由具系統建置及維運能力的農業資訊服務業者導入技術，再提供農企業、糧商、合作社及產銷班等使用，協助其管理契作農戶之病蟲害防治與用藥資訊，串聯農民端與管理端，共同打造智慧安全農業生態系。

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