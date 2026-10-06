新北8年投入5360億教育經費今辦成果展 侯友宜：做孩子的提燈人

幸福是讓每個孩子透過教育，找到適合自己的方向快樂成長。新北教育局從即日起至10月18日在市府一樓大廳舉辦「不思議的幸福」教育成果展，以「一個孩子的成長歷程」為主軸，將8年教育成果濃縮為「五座光島」。市長侯友宜今出席開幕式，與教育界代表及家長團體一起點亮「城市的教育配方」，展現新北陪伴孩子適性發展及全齡學習豐碩成果。

侯友宜指出，8年來新北累計投入高達5360億元教育經費，從平價教保、營養午餐、校舍補強改善，到智慧學習及職涯探索，全方位支持學子成長。目前平價教保服務可收托約5.7萬名幼兒，國中小在地就學率達95%，國中升高中職在地就學率更從昔日5成大幅提升至8成；此外，全市設立16所職業試探暨體驗教育中心，每年服務約2萬名學生，數量均居全國之冠。

侯友宜強調，教育成果不是冷冰冰數據，更是孩子每天感受到的改變。新北推動近300項創新教育方案，並在友善校園、生命教育及品德教育等評比七度榮獲全國最佳優等；技職教育也連續9年獲教育部最高優等獎，更成為六都唯一獲教育部學習型城市認證的直轄市。他說「教育沒有終點，市府團隊願做孩子的提燈人，引一道光陪著他們找到人生的信心、力量與方向。」

侯友宜今還在現場讀故事書給小朋友聽，與孩童互動過程逗趣橫生。教育局表示，展覽打造幼兒園「感受之園」、國小「光之起點」、國中「連結之森」、高中職「選擇之徑」及延伸至全齡學習的「未來之光」等五座光島，串聯九大幸福光譜。

此外，民眾可在展區體驗大型磁吸繪本、配戴職探帽與工具拍照，還可在「幸福回信所」透過AI生成專屬圖像與回信。活動期間完成線上打卡或現場解謎集章，即有機會獲得限定禮品或抽中平板電腦、電子書閱讀器等好禮。

新北教育局從即日起至10月18日在市府一樓大廳舉辦「不思議的幸福」教育成果展，市長侯友宜今在現場與小朋友互動。記者林媛玲／攝影

新北教育局從即日起至10月18日在市府一樓大廳舉辦「不思議的幸福」教育成果展，市長侯友宜今出席活動。記者林媛玲／攝影

新北教育局從即日起至10月18日在市府一樓大廳舉辦「不思議的幸福」教育成果展，市長侯友宜今出席活動。記者林媛玲／攝影

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