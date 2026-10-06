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空污論壇台中登場 環境部宣示推動空污治理3大轉型

中央社／ 台中6日電

空污論壇今天在台中登場，產官學界齊聚聚焦防制政策、能源轉型與國民健康。環境部表示，空污治理將啟動「雙重治理、精準減量、兼顧健康」3大轉型，落實健康護台灣的目標。

2026第九屆空污論壇由中台灣教授協會、台灣環境公義暨能源轉型協會、台中市醫界聯盟及台中市醫師公會共同在台中辦理，今年以「實踐地球日、健康護台灣」為主題，聚焦空氣污染防制政策技術、能源轉型和國民健康等議題，環境部政務次長謝燕儒、民主進步黨籍立委何欣純等人出席。

謝燕儒致詞時表示，空氣品質在中央、地方及產官學研長期合作下已見具體改善，PM2.5年均濃度與臭氧8小時超標日數皆呈下降趨勢。回顧過往空污防制歷程，從早期與學界研商訂定PM2.5標準迄今，政策思維已從過去單純「緊盯監測數值」進一步回歸「民眾生活與健康」。

謝燕儒提到，環境部廣納各界意見後，未來空污治理將啟動3大重要轉型，由過去PM2.5與臭氧個別列管，轉為「雙重同時治理」；揮發性有機物從傳統看總量轉為鎖定前驅物精準減量；並由單純追求濃度達標升級為全面兼顧民眾生活健康。

中台灣教授協會理事長張逸品說，協會成員除做研究、掌握數據外，也希望將知識、數據轉換成行動與政策。論壇今年已邁入第九屆，未來期盼持續跟各界溝通，研商中台灣或中部的整個區域治理，讓下一代能夠生活在更健康的環境。

台灣環境公義暨能源轉型協會理事長黃正聰表示，透過多年舉辦論壇，一直給政府很多很好的建議，在大家的關心下，中部空污改善逐步邁進，但空氣品質與北部相較還是比較不好；如果再比起歐洲等先進國家，還是有很大的努力空間，需要一起精進。

台中市醫界聯盟常務監事林子賢說，期盼透過論壇，讓大眾了解為什麼要做環保，環保其實就是要維護國民健康，希望利用機會讓大家可以多思考，空污與健康的相關性。

主辦單位表示，論壇邀請產官學界代表共同探討永續方向，期盼透過論壇，延續2025年的地球日主題「地球力」，持續倡議「淨零能源轉型」且結合「知識力、森林力、海洋力、食物力」及「行動力」，促成各單位機關進行交流討論，以促進政策上完善及加強台灣與世界接軌。

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