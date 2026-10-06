教育部推數位素養優良教案 英語課結合盜版影片、假新聞 教學生查證

隨著社群媒體、影音平台及生成式人工智慧日益普及，學生可能面臨誤信假訊息、誤用受著作權保護內容及轉傳錯誤資訊等風險。為此，教育部「中小學數位素養教育推廣計畫」持續辦理數位素養優良教案徵選，鼓勵教師將數位素養議題融入各領域課程。其中，新竹市光華國中王靜鴻老師設計的《Are You Sharing Lies? 你今天「分享」了嗎？》獲選114年數位素養優良教案徵選特優。

《Are You Sharing Lies?你今天「分享」了嗎？》以英語課程中盜版影片及假新聞相關內容為基礎，進一步連結學生日常使用社群媒體、觀看影音及接觸生成式AI內容的經驗，透過分組討論、數位平台互動與資訊查證活動，讓學生不只學習英語，更能實際練習如何判斷網路資訊可信度，以及思考分享資訊前應負起的責任。

教案聚焦3大數位素養核心。首先，建立著作權觀念與合法使用意識。教案從學生熟悉的影音、迷因圖片及社群貼文等情境切入，引導學生思考任意上傳、下載或觀看盜版內容可能涉及的法律與倫理問題，並認識「合理使用」、「重製」及「創用CC」等基本著作權概念。透過生活化案例，協助學生理解網路內容並非「看得到就能任意使用」，進一步建立尊重創作者及合法使用數位內容的觀念。

其次，培養資訊查證與辨識假訊息能力。面對網路資訊快速傳播及生成式AI普及，辨識資訊真偽已成為學生重要的數位能力。教案透過分組合作及數位平臺互動，引導學生實際搜尋、比較、討論與驗證資訊來源，練習判斷內容可信度。學習檢核結果顯示，多數學生已理解網路資訊及AI生成內容不能照單全收，並能辨識假新聞及說明判斷理由，逐步建立主動查證的習慣。

第三，落實「分享前先判斷」的負責任網路行為。數位素養不只存在於課堂，更重要的是能否實際運用於生活。教案鼓勵學生在按下「分享」或「轉傳」之前，先思考資訊來源是否可信、內容是否正確，以及轉傳後可能造成的影響。課後即有學生收到網路流傳的減重訊息後，沒有立即轉傳，而是主動與教師討論並查證內容，顯示學生已開始將課堂所學運用於真實網路情境，從資訊接收者進一步成為負責任的資訊分享者。

教育部表示，數位素養教育的重要目標，是協助學生在快速變動的資訊環境中保持獨立思考，具備查證、判斷及負責任使用資訊的能力。《Are You Sharing Lies? 你今天「分享」了嗎？》結合英語領域學習、互動式教學、資訊查證活動及自主學習4學模式，將抽象的數位素養概念轉化為學生可實際操作的學習經驗，也提供教師跨領域融入數位素養教育的具體參考。

完整教案及相關數位素養教學資源已上架教育部「中小學數位素養教育資源網」（ https://eliteracy.edu.tw/ ），全國教師與家長可免費下載運用。

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