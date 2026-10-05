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坂本龍一回顧展主採預約制 15日開放首波登記

中央社／ 台北5日電

曾在日本東京都現代美術館展出的人氣展覽「坂本龍一︱觀音．聽時」，31日起將於北美館展出。北美館今天公告，展覽主採網路預約制，15日上午10時起開放首波預約。

「坂本龍一︱觀音．聽時」展將回顧日本音樂大師坂本龍一（1952–2023）自2000年代以來開創性的藝術實踐，集結7組大型裝置作品，並精選相關文獻資料，包括1999年歌劇LIFE的檔案選粹、他與多名藝術家長期的合作等。

因應觀展人流，台北市立美術館今天透過社群公告，「坂本龍一︱觀音．聽時」展將採取網路預約制，每日僅保留少量現場候補名額。15日上午10時起開放10月31日至11月29日的預約參觀場次。

北美館表示，民眾只要註冊並登入OPENTIX平台，搜尋「坂本龍一︱觀音．聽時」展後，選擇參觀日期、入場時段及票券，即可完成訂單，取得OPENTIX電子票券。每個帳號於同一入場時段最多預約4張，每名入場者不分年齡，皆須持有票券。

「坂本龍一︱觀音．聽時」（RyuichiSakamoto︱seeing sound, hearing time）大型回顧展將於10月31日至2027年3月14日展出，地點在北美館。

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