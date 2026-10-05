邁向淨零永續 教育部頒氣候變遷系列競賽獎

教育部4日於高雄國立科學工藝博物館「第六屆台灣氣候行動博覽會」辦理2026年度氣候變遷系列競賽頒獎典禮暨成果發表會，頒發大專校院「氣候變遷創意實作競賽」、「高中職生AI永續新世代創造營」等獎項。

其中國立宜蘭大學及成功大學跨校團隊，以「永續農業方案：回收纖維農膜結合LDHs土壤改良促進土壤碳匯」，榮獲「金獎」殊榮。

教育部肯定此屆「氣候變遷創意實作競賽」獲獎隊伍，在逾半年的參賽期程努力不懈，最終自86支參賽隊伍中脫穎而出。同時感謝環境部、農業部、交通部中央氣象署持續擔任特別獎贊助單位，協助促進大專校院學生將每一個創意構想結合專業知識，以實作作品回應氣候變遷的挑戰。

國立宜蘭大學及成功大學團隊獲頒「金獎」的作品，是以廢棄植物纖維結合層狀雙氫氧化物（LDHs），開發「可分解功能型農膜」，可調控水分、養分與微氣候，提升土壤韌性，兼顧減碳與永續農業，相較傳統塑膠農膜在回收處理焚燒時會排放戴奧辛的特性，更具環境效益。

國立台北教育大學、台灣大學跨校團隊，則是以作品「太陽能驅動製氫活化植物根系系統」獲「銀獎」肯定，藉由電解製氫、氣泡溶氫與融合液肥來提升土壤微生物活性與養分吸收效率，改善土壤積鹽、根系缺氧與依賴化肥的農業問題，並整合太陽能、雨水回收來運行。

另一個「銀獎」作品也與農業息息相關，由國立屏東科技大學團隊發想的「捕風捉稻影」，將傳統節氣智慧科學化，建立以「葉齡」與「積溫」為核心的「水稻數位分身」，輔以台灣藜循環經濟液肥，提供低門檻、高精準的施肥決策工具，希望降低氣候變遷導致水稻減產的風險。

除了辦理大專校院競賽，教育部也非常重視高中職學生的氣候變遷教育，今年舉辦的營隊活動，以「AI與永續」為主軸，持續邀請美國麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab）專業團隊指導，透過實地參訪城市科學實驗室，探索科技如何因應城市挑戰。

團隊引導學生將氣候變遷調適與減緩策略，透過AI科技應用激發創造力，轉化為具體的行動方案，並在「台灣氣候行動博覽會」進行成果簡報展示，最終遴選出前3名及佳作團隊。

教育部鼓勵年輕學子思考並回應氣候議題，從校園與日常生活情境出發，發展創意行動方案，進一步結合專業學科背景、跨領域協作等，讓創意可以具體落地在實作作品及方案中，也期待持續與各部會跨單位合作，共同培育未來世代邁向淨零永續。

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