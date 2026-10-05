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校事會議有精進版 教師盼濫訴有責

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
全教總5日呼籲政府精進校事會議、改善教師待遇。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
全教總5日呼籲政府精進校事會議、改善教師待遇。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

校事會議教師身心崩潰，未來應該不辦小案、若有人濫訴也要負責！」教育部日前宣布雙十連假將公布「校事會議精進版」，全教總召開記者會指出，期待新制能讓教師受冤獲得補償；另外，針對教師地位，他們也呼籲政府別再讓教師兼職行政，同時要對額外工時進行補償。

若清白要有補償

全教總理事長葉青芪表示，濫訴干擾、薪資停滯、行政工作超載等，都是讓師資持續流失的原因。依據UNESCO的資料，2015到2022年間，全球小學教師的離職率從約4.6%上升到9%，此結果也隔空呼應著台灣的現況：2020到2024年間，高中以下教師離職人數從179人增加到262人（成長率為46%）。

結合近日教育部次長張廖萬堅曾說，雙十連假前將公布校事會議精進版。因此新北市教師會理事長蔡淑遠呼籲政府不要讓所有案件都直接進入校事會議，且濫訴要有監督機制，若老師經調查後清白應設有補償。

她指出，平時若有同學騷擾班級秩序，教師想要課後談談都擔心遭到申訴，到後來就乾脆不管，對誰都不好。

沒人想當生教組長

「教師在學校只想當老師，不是專職行政人員！」全教總副秘書長徐欣怡舉例，兼職總務處的教師還要進修《採購法》，根本不是當初考進學校的初衷，如今各教師最不想擔任的職位就是「生教組長」，包括校安通報與校事會議召集都要生教組長扛責，但教師本身並非法律專業，若處理不好還要被罰，加速教師離職潮。

全教總也指出，台灣教師經常須配合教育局處或學校要求、參與各類重大活動，而於假日出勤時，往往因政府未核實編列預算編列，被要求只能換取補休，補休時還須自付代課鐘點費。「投資教師就是投資教育未來」已是國際共識，政府應核實編列預算補償額外工時，歸還教師真正的勞動價值。

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