世界教師日 全教總提3訴求：廢校事會議、行政專職化、核實補償工時

今天是世界教師日，也是聯合國教科文組織（UNESCO）與國際勞工組織（ILO）於1966年共同通過《教師地位建議書》60周年。全國教師工會總聯合會今天召開記者會，提出3項訴求，包括廢校事會議、行政專職化及核實補償工時，呼籲政府以具體政策改善教師工作環境。

全教總理事長葉青芪指出，台灣教育面臨濫訴干擾、薪資停滯、行政工作超載等問題，造成師資持續流失；依據UNESCO的資料，2015至2022年間，全球小學教師的離職率從約4.6％上升至9％，此結果隔空呼應著台灣的現況。國際教育組織（EI）也關注各國共同面臨的缺師問題，將今年主題定為「與教師同行：捍衛專業、提升地位與型塑未來的60年」。

全教總藉由國際教育組織共同響應此次倡議行動，提出3項核心訴求，要求政府用具體政策回應。第一，「杜絕濫訴、廢除校事會議」，新北市教師會理事長蔡淑遠表示，現在教師都會擔心做得越多，出錯風險就越高，因害怕遭申訴，進而放棄原本應有的專業判斷；她認為，捍衛教師專業，不是要求教師不要被監督，而是不能讓教師因為害怕遭到濫訴，最後選擇什麼都不做。

針對教育部預計在雙十連假前提出校事會議精進方案，蔡淑遠建議，輕微衝突應先溝通、輔導，不宜直接進入調查；建立濫訴責任機制，避免申訴權遭不當、反覆使用；保障教師清白，對最終認定無違失的教師提供相應的補助與支持。

第二，「專職行政支援與合理工時保障」，全教總副秘書長徐欣怡說，近年許多教師反映，當初接受的是教師專業訓練，並非行政人員訓練，但很多人仍須花費大量時間處理行政事務，尤其學務組長負責各項通報及校事會議程序，卻未必具備法律專業，若處理不當，可能面臨罰款或懲處。因此呼籲推動行政專職化，讓教師能專注於教學專業。

此外，徐欣怡說，隨著社會對教師的期待增加，也應保障教師合理工時，不能將照顧學生的責任全部落在教師身上。教師同樣有家庭、親人與子女，需要適當休息與生活時間，才能維持工作效率及教育品質。

第三，「勞動有價，核實補償額外工時」，全教總文宣部主任盧舒盈表示，《教師地位建議書》第115條、第118條提到，教師薪資應反映教育專業及所承擔的責任、教師若超出正常授課工時，應依核定標準支付額外報酬。台灣教育現況的困境，部分原因在於教師工作報酬未能如其所述「反映專業價值」，責任反而不斷增加。

盧舒盈說，教師工作超出正常授課工時，政府卻未核實編列預算，教師往往只能換取補休，若補休時間遇到授課，甚至還要自行負擔代課費；呼籲政府應核實編列預算，補償教師額外工時，落實教師勞動價值。

台北市前教育局長曾燦金表示，台灣近年不僅在職教師離職率提高，願意投入教職的人數也逐漸下降；當前教育體系呈現緊張狀態，教育主管機關應重視教師待遇與福利，提供有尊嚴、平等的教育環境，讓教師能夠從從容容地教學。他也建議，校事會議相關配套尚未完備，應先「關機」一年以上。

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