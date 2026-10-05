逾2萬青少年拒學 專家：第一天不上學就應提高警覺

十八歲的巧雯今年升上大一，剛開學一周，就跟家裡說不念了，要直接辦退學。家人問她是上課聽不懂？交不到好朋友？還是跟室友不太合？巧雯閉口不說，家人只能先辦理休學，保留學籍。專家指出，一旦孩子拒學，「第一天不上學就應該提高警覺」，拖得愈久，孩子想重新回到校園，難度愈高。

國際精神醫學界估計拒學盛行率，學齡兒童與青少年約百分之一至五。教育部統計處一一二學年度學校基本概況學生數，國小到高中學生總數二三四萬人，以臨床與流行病學常態基準推估人數規模，國小國中、高中職等身心困難、邊緣拒學人數超過十一萬人，其中嚴重拒學約二點三萬人。

國教行動聯盟理事長王瀚陽觀察，考上大學，仍拒學或休學並不少見，這與長期升學壓力及生涯方向不明有關。學生一路從國中、高中升學，未必真正知道自己想讀什麼、未來想做什麼，一旦進入大學後發現科系與期待不同，學習動機快速下降。

王瀚陽認為，現行高中雖有課程諮詢及生涯輔導機制，但教師人力有限，難以提供每名學生深入協助，此為當前教育現場的痛點，學校增置課程，希望教師協助學生，卻未涵蓋校系選擇與指導生涯發展，輔導制度接不住複雜個案。

台大精神醫學權威高淑芬表示，兒童、青少年不願上學背後原因複雜，可能與課業壓力、同儕霸凌、師生衝突、分離焦慮、家庭變故，甚至沉迷網路等因素有關。家長應及早找出原因，一旦孩子拒學，「第一天不上學就應該提高警覺」，拖得愈久，孩子想重新回到校園，難度愈高。

高淑芬說，孩子剛開始拒學的前幾天，為重要的介入時機。家長千萬不要認為「先休息一下，下星期自然就會去」，一旦離開學校，生活作息容易日夜顛倒，課業落後，與同學關係愈來愈疏離，久而久之形成惡性循環。

高淑芬強調，「家庭、學校與醫療端應合作，接住拒學個案」，如問題來自霸凌、師生互動或校園環境，學校應協助改善造成孩子不安的因素，提供支持。醫療端則會進一步評估孩子是否合併焦慮、憂鬱或其他身心問題，必要時安排心理治療、親職諮詢或家庭治療。

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