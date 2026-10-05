孩子拒學…醫師：主動接觸輔導 別急著貼標籤

孩子不想上學，從小學、國高中，乃至大學，都可能發生，背後交織焦慮、憂鬱、人際關係、家庭互動及生涯迷惘等因素。臨床心理師林其瑾觀察發現，近年因拒學問題前來求助的個案明顯增加，這是孩子環境適應不良時的「撤退」現象，背後恐累積許多挫折與壓力。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師陳長聖表示，兒童青少年精神醫學領域研究拒學已有數十年之久，迄今仍難以單一疾病診斷解釋。有些孩子合併憂鬱症、焦慮症或創傷後壓力症候群，有人受到家庭、校園環境、人際互動等因素影響，應從個人、家庭、學校等不同面向找出原因，而非急著替孩子貼標籤。

陳長聖說，學校輔導人力有限，而既有醫療、心理諮商及輔導服務，多半建立在當事人願意走進學校、醫院或諮商室的前提。但嚴重拒學的孩子根本不想踏入校門，更遑論主動就醫，政府應思考更多元的服務模式，包括遠距心理支持、跨專業合作、家庭訪視等，讓醫療、心理、社工及校園輔導資源有機會主動接觸已「關在家裡」的青少年。

關於拒學成因，林其瑾認為，應從「生理、心理、社會」等多面向評估。例如孩子是否罹患注意力不足過動症、自閉特質、憂鬱或焦慮等問題；心理上是否長期承受挫折、自我否定；以及家庭支持是否足夠，在學校是否遭遇霸凌、同儕排擠、課業壓力或不友善環境等。

林其瑾提醒，拒學常出在兩個時間點，一為剛開學，孩子從較放鬆的假期重新回到規律、緊繃的學校生活。另一個則是學期末，經過兩、三個月累積，加上考試與課業壓力增加，孩子可能撐不下去。

林其瑾指出，有些孩子無法適應一般課業，卻能長時間投入畫畫、樂高、手作，甚至經營網路創作。對這些孩子而言，問題可能是還沒找到適合自己的學習方式與發展方向。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

標籤 醫師 憂鬱 拒學 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往