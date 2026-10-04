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楊双子德國講座口譯狂出包！中國、中華民國都沒翻 出版社緊急換人

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楊双子德國講座口譯狂出包！中國、中華民國都沒翻 出版社緊急換人

中央社／ 4日電
國際布克獎得主楊双子日前到德國慕尼黑文學中心舉行「臺灣漫遊錄」德文版活動，現場幾乎座無虛席。楊双子在講座講述為什麼想寫一個100年前的故事，也傳達台灣主體敘事的重要性。（春山出版提供） 中央社
國際布克獎得主楊双子日前到德國慕尼黑文學中心舉行「臺灣漫遊錄」德文版活動，現場幾乎座無虛席。楊双子在講座講述為什麼想寫一個100年前的故事，也傳達台灣主體敘事的重要性。（春山出版提供） 中央社

國際布克獎得主楊双子1日到德國慕尼黑文學中心舉行「臺灣漫遊錄」德文版活動，現場口譯表現引發爭議，春山出版發出聲明表示，未來活動都將邀請春山出版指定的旅德作家林育立擔綱。

根據春山出版在臉書上的聲明，「臺灣漫遊錄」1日在德國慕尼黑文學中心（Literaturhaus München）與讀者見面，現場300個座位座無虛席，「臺灣漫遊錄」現場簽書排隊隊伍很長，也有讀者拿著韓文版、英文版與中文版等各種版本給楊双子簽名。

春山出版總編輯莊瑞琳告訴中央社記者，現場楊双子談及中國對台灣的威脅時，現場翻譯頻出狀況，包括無法完整轉譯、未向講者轉達主持人與譯者的德語對談，也未翻出「中國」、「中華民國」等詞，引發在現場的民眾上網留言表示口譯「不專業」。

莊瑞琳表示，事後也傳出中國駐慕尼黑領事館曾接觸文學館，希望取消活動，但遭到館方拒絕。

莊瑞琳表示，活動當天「口譯狀況很不好」，不但沒有帶紙筆上去做筆記，也記不住楊双子的發言，還得特地停下來問楊双子剛才的意思，「非常的尷尬」；此外，主持人馬凱與德文版譯者白嘉琳以德語對談時，口譯也未向楊双子轉述，只翻幾句。

莊瑞琳表示，她在台下看得很著急，一度以為是雙方事先講好，但楊双子明顯聽不懂對方在說什麼，口譯的德語又「很破碎」。她當場看到現場有德國讀者因聽不懂翻譯，自行開啟手機AI翻譯，「顯然一場備受關注的活動，讓當地讀者感到失望了」。

春山出版強調，現場德文譯者白嘉琳（Karin Betz）朗讀得特別美，懂中文的主持人馬凱（KaiStrittmatter）是「南德日報」記者，現場穿針引線還不時幫忙補充口譯無法翻譯的部分，「很感謝馬凱與嘉琳對這場講座的付出。」

春山出版表示，這場活動的口譯情況不佳，「我們深感遺憾，也再次認知到口譯傳達的重要性。」春山出版強調，他們有跟主辦方與德國出版社強烈表達，主辦方對這個結果也表示歉意。後續的德語口譯都將由春山出版指定旅德作家林育立親自上場，相信活動會更加順利。

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