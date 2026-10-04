南北管向下扎根！彰化19校加入「一校一館閣」千朝基金會連8年贊助

彰化縣府推動南北管音樂戲曲教育扎根，推出「一校一館閣」策略，讓南北管館閣與學校建立合作關係，目前已有19所學校加入，共設33個傳習班級，連同社區館閣8班，全縣共有41個南北管研習班。千朝文化藝術基金會董事長陳維仁也連續8年捐款，每年至少贊助10萬元，提供學生學習資源。

彰化縣南北戲曲教育扎根計畫學校南北管音樂社團今天舉辦年度成果發表，集結全縣17所扎根學校及彰化縣立青少年南北管實驗樂團參與，展現南北管音樂教育向下扎根的成果。

彰化縣長王惠美表示，「越在地要越國際」，在走向國際化的同時，也要融入在地文化。南北管是彰化縣最具在地特色的傳統音樂，傳統文化的保存不僅需要政策推動，更需要學校、家庭與社會共同支持，學校師長以及各界對南北管教育的支持與努力，讓南北管音樂文化得以向下扎根。

王惠美指出，縣府針對南北管音樂戲曲教育扎根，推出「一校一館閣」策略，讓南北管館閣與學校建立合作關係，目前已有19所學校加入辦理，共有33個傳習班級，連同社區館閣8班，全縣共有41個南北管研習班。

此外，彰化縣文化局於2022年成立「彰化縣立青少年南北管實驗樂團」，每年暑假持續招募新團員，歡迎對南北管音樂有興趣的國、高中學生踴躍報名參加，透過樂團及學校教育，讓傳統音樂文化持續在年輕世代中傳承。

彰化縣府推動南北管音樂戲曲教育扎根，推出「一校一館閣」策略，今天舉辦年度成果發表。記者林敬家／攝影

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