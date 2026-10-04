新住民語文樂學營隊 做料理寫越南書法跨文化理解

學爸爸、媽媽的語言，探索自己的根，教育部新住民語文樂學營隊，陪伴孩子認識多元文化，台中市大新國小營隊融合風土民情、節慶與教育制度，在做料理、寫越南書法裡跨文化理解。

教育部國教署持續推動新住民語文樂學活動，透過營隊型課程結合暑期學習與文化體驗，打造沉浸式語言學習環境，讓學生在真實互動情境中自然習得語言並理解文化內涵。國教署累計至115年共補助約新台幣1580萬元，達5470名學生及460名家長參與。

國教署今天透過新聞稿分享台中市大新國小與桃園市中壢高商的新住民語文樂學營隊。大新國小營隊透過越南風土民情、節慶與教育制度介紹，結合彩繪斗笠、製作燈籠、越南書法及特色料理等實作活動，引導學生比較臺越文化差異，培養跨文化理解。

桃園市中壢高商則以越南語會話結合歷史、風俗與飲食文化課程，提升學生日常交流能力，並增進對越南文化的認識與應用。國教署表示，新住民語文樂學營隊提升學生語文學習興趣，更透過文化體驗培養尊重差異、欣賞多元的態度，協助新住民子女深化文化認同，拓展國際視野。

教育部提供資料顯示，114年度共有宜蘭縣、金門縣、屏東縣、苗栗縣、桃園市、高雄市、基隆市、雲林縣、新北市、嘉義縣、彰化縣、台中市、台東縣及台南市等14個縣市辦理新住民語文樂學營隊，計103所學校、1420名學生參與。

國教署表示，新住民語文樂學營隊涵蓋越南語、印尼語、菲律賓語、泰語、柬埔寨語、馬來語及緬甸語等7種語別。各校由新住民語文教學支援老師與教師共同規劃課程，結合生活會話、美食製作、童玩、歌謠舞蹈及節慶文化，讓學生在做中學、玩中學提升語言能力與文化理解。

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