世界教師日前夕 9大教師工會提3主張籲賴政府借鏡國際

台灣正面臨師資流失與教師工作環境等問題，台灣教育產業工會等9大教師工會特在2026年「世界教師日」前夕發表聯合聲明，呼籲賴政府重視《教師地位建議書》的核心價值，包括完善勞動三權、落實行政專職化，以及改善教師工作條件。

1966年10月5日，聯合國教科文組織（UNESCO）與國際勞工組織（ILO）共同通過《教師地位建議書》，奠定全球教師專業發展基礎；1994年起，UNESCO與國際教育組織（EI）推動將10月5日訂為「世界教師日」。

2026年適逢《建議書》60周年，面對全球教師短缺與教育轉型挑戰，國際社會正視修訂《建議書》的必要性，台灣也面臨師資流失與教師工作環境等問題。台灣教育產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會今聯合發布新聞稿。

台灣教育產業工會理事長郭彥成指出，《建議書》第82至84條揭示教師應享有團結權、集體協商權及爭議處理權，但台灣教師勞動三權仍不完整。教師工會雖可依法成立，團體協約仍受行政機關核可機制影響，《勞資爭議處理法》更全面剝奪教師罷工權，陷入「協商看官員臉色、爭議無對等籌碼」的失衡困境。

此外，《建議書》第87條明定，教師主要任務為教學，應避免繁雜行政事務分散教學精力。郭彥成表示，台灣學校行政人力不足，教師仍須承擔各部會宣導、管考及評鑑等工作，壓縮備課與陪伴學生的時間。

針對全球教師短缺，《建議書》第141條指出，政府因應教師不足所採取的應急措施應屬暫時性，不能犧牲教師專業標準，並應將對學生教育的影響降至最低。郭彥成表示，台灣目前教師短缺不僅涉及代理教師，也反映正式教師職缺吸引力及教師工作環境問題，政府應改善教師待遇與職場條件，而非以降低招募門檻等方式因應。

為此，工會提出三大主張，呼籲政府借鏡國際規範，第一，賦予完整勞動三權，以對等協商與合法籌碼，落實制度化薪資保障；第二，落實行政專職化，劃清業務邊界與提供專責人力；第三，持續改善教師工作條件，調降班級規模與授課節數，補足數理、特教、偏鄉及學習扶助正式員額，推動「數位離線權」，並提供專業發展及心理健康支持，打破「責任制過勞」惡性循環。

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