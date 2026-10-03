中研院兒童科普日 AI辨識病媒蚊、化學魔法一次玩

中央研究院今天舉行「兒童科普日」，推出逾60場專為國小孩童打造的活動，從用顯微鏡觀察蝶蛾、AI辨識病媒蚊，到化學魔法實驗、歷史遊戲，院區化身探索教室。

中研院院長陳建仁表示，孩子天生就對世界充滿好奇，好奇心正是科學探索的起點。中研院不僅致力於前瞻研究，也希望讓研究走出實驗室、走進社會，兒童科普日不僅能讓孩子感受探索知識的樂趣，鼓勵他們從生活中發現問題，從探索世界的過程中找到自己的興趣。

中研院今年兒童科普日有多個亮點，其中「島嶼飛行：台灣蝶蛾再發現」特展，由一群戴著蝴蝶翅膀的小朋友以舞蹈拉開序幕，現場設置放大的鱗片模型與顯微鏡，可親眼觀察蝶蛾翅膀的微觀結構與演化奧秘；也運用AI技術，將各式蝶蛾色斑化為大螢幕上的動態萬花筒，從不同感官認識台灣豐富的蝶蛾多樣性。

而「微觀大冒險：細胞小隊救援任務！」帶著孩子化身細胞小隊，一站站穿梭互動攤位，從植物生物學、感染與免疫到細胞結構，近距離探索肉眼看不見的微觀世界；「小小病毒大作戰」讓孩子們專注地動手摺疊與剪裁，挑戰設計專屬的超強噬菌體，辨認細菌表面的「糖衣」打敗壞細菌。

不少家長說，第一次看到這麼多為孩子量身打造的科學互動體驗，才發現原來科學可以這樣玩，很多小朋友都意猶未盡地直呼活動太多，一天玩不完，明年想再來。

在「超能氧氣特攻隊：H₂O₂的奇幻冒險」實驗桌前，小朋友睜大雙眼緊盯著化學變化，「大象牙膏」泡沫瞬間噴湧而出，碘鐘反應也像施了魔法般突然變色，引來陣陣驚呼，原本寫在課本裡的化學反應，在孩子眼前「活」了起來。

「宇宙大食怪PK光子環」則帶小朋友探索黑洞周圍的神祕光子環，看強大引力如何改變光的行進路徑，一窺奇幻宇宙景象。

「搞什麼蚊子？蟲知道！」活動吸引孩子仔細觀察蚊子標本與模型，再透過AI即時辨識台灣常見病媒蚊。

「森林疑雲：神祕大腳印愈來愈近！」則將參與者分成「草原國」與「高原國」，有人急著出主意、有人忙著說服隊友，再一起舉手表決、做出國家決策，在一來一往的遊戲中，體驗國際關係裡「安全困境」的兩難。

歷史文物館前更直接鋪開一座大型「陞官圖」，孩子們化身成棋子，抱起大骰子用力一擲，在巨大棋盤上「踏上」古代仕途，從遊戲中認識傳統社會的科舉、官制與升遷文化。在「逐鹿文物館」，孩子們循著線索，從青銅器「鹿方鼎」、國寶「鹿骨刻辭」，一路找到「台灣番社采風圖」中的鹿。

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