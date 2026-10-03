快訊

入職5個月就跑了！選美冠軍辭職挨轟沒常識 網曝：靠直播撈破千萬

北捷新莊線傳民眾亮刀…疑轉乘往新店跑 尚未抓到人

中職／說好「不一樣」終究是夢一場 悍將連10季未打總冠軍賽破紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

中研院兒童科普日 AI辨識病媒蚊、化學魔法一次玩

中央社／ 台北3日電

中央研究院今天舉行「兒童科普日」，推出逾60場專為國小孩童打造的活動，從用顯微鏡觀察蝶蛾、AI辨識病媒蚊，到化學魔法實驗、歷史遊戲，院區化身探索教室。

中研院院長陳建仁表示，孩子天生就對世界充滿好奇，好奇心正是科學探索的起點。中研院不僅致力於前瞻研究，也希望讓研究走出實驗室、走進社會，兒童科普日不僅能讓孩子感受探索知識的樂趣，鼓勵他們從生活中發現問題，從探索世界的過程中找到自己的興趣。

中研院今年兒童科普日有多個亮點，其中「島嶼飛行：台灣蝶蛾再發現」特展，由一群戴著蝴蝶翅膀的小朋友以舞蹈拉開序幕，現場設置放大的鱗片模型與顯微鏡，可親眼觀察蝶蛾翅膀的微觀結構與演化奧秘；也運用AI技術，將各式蝶蛾色斑化為大螢幕上的動態萬花筒，從不同感官認識台灣豐富的蝶蛾多樣性。

而「微觀大冒險：細胞小隊救援任務！」帶著孩子化身細胞小隊，一站站穿梭互動攤位，從植物生物學、感染與免疫到細胞結構，近距離探索肉眼看不見的微觀世界；「小小病毒大作戰」讓孩子們專注地動手摺疊與剪裁，挑戰設計專屬的超強噬菌體，辨認細菌表面的「糖衣」打敗壞細菌。

不少家長說，第一次看到這麼多為孩子量身打造的科學互動體驗，才發現原來科學可以這樣玩，很多小朋友都意猶未盡地直呼活動太多，一天玩不完，明年想再來。

在「超能氧氣特攻隊：H₂O₂的奇幻冒險」實驗桌前，小朋友睜大雙眼緊盯著化學變化，「大象牙膏」泡沫瞬間噴湧而出，碘鐘反應也像施了魔法般突然變色，引來陣陣驚呼，原本寫在課本裡的化學反應，在孩子眼前「活」了起來。

「宇宙大食怪PK光子環」則帶小朋友探索黑洞周圍的神祕光子環，看強大引力如何改變光的行進路徑，一窺奇幻宇宙景象。

「搞什麼蚊子？蟲知道！」活動吸引孩子仔細觀察蚊子標本與模型，再透過AI即時辨識台灣常見病媒蚊。

「森林疑雲：神祕大腳印愈來愈近！」則將參與者分成「草原國」與「高原國」，有人急著出主意、有人忙著說服隊友，再一起舉手表決、做出國家決策，在一來一往的遊戲中，體驗國際關係裡「安全困境」的兩難。

歷史文物館前更直接鋪開一座大型「陞官圖」，孩子們化身成棋子，抱起大骰子用力一擲，在巨大棋盤上「踏上」古代仕途，從遊戲中認識傳統社會的科舉、官制與升遷文化。在「逐鹿文物館」，孩子們循著線索，從青銅器「鹿方鼎」、國寶「鹿骨刻辭」，一路找到「台灣番社采風圖」中的鹿。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

病媒蚊 中研院 化學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

97歲譚爸爸跟兒童玩遊戲 科普啟示人生哲學

楊文科、徐欣瑩親子科技嘉年華同台 拋室內兒童樂園政見

孩子怕生、不愛交朋友別急！心理師揭「3種植物性格」看懂天生氣質

從國小玩無人機到國中寫程式 新北達觀科技中心啟用

相關新聞

影／擊敗全球8萬選手 台灣學子張楷逸奪HIPPO國際英語奧林匹克總冠軍

台灣學子再次驚艷國際。新北市路亞實驗教育機構（LUYA Academy）學生張楷逸（Kyle Chang），日前代表台灣前往義大利斯波萊托（Spoleto）參加2026年第14屆HIPPO國際英語奧林匹克全球總決賽（World Finals），在來自全球逾60國家、超過8萬名選手中脫穎而出，勇奪「全球第一名」佳績。

誰顧孩子健康？議員指傷病掛號系統被移除惹議 教部：系統北市自建

綠營北市議員簡舒培指「學生健康管理系統」從10月1日起暫停服務，憂心孩子的健康誰來守護；藍營議員鍾沛君則表示，罪魁禍首是教育部上個月將系統雲端化。教育部今天則表示，北市自民國112年起即自行建置系統，並非使用中央系統。

台英簽署科學創新及技術協議 聚焦半導體人才等3大面向

我方駐英國代表姚金祥與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）於台灣時間10月2日，在倫敦正式簽署台英科學創新暨技術合作協議（SITA），雙方同意推動衛星通訊合作、矽光子學術聯盟，以及半導體培力計畫。

大退休潮／撐到58歲太恐怖 資深教師減額月退換回時間

「撐到58歲太恐怖了。」54歲的偏鄉教師唐宇新決定明年（2027年）提前退休，即使每月少領七、八千元也要走。身體亮紅燈，加上親師衝突、學生管教與校園壓力，讓他只想把時間還給自己。教育部正研擬調高資深優良教師獎金，服務40年1萬5000元，恐也留不住人。 但資深教師一批批退場後，誰來接？北市一名技高教師示警，專業類科近5年連一名師培實習生都沒有，師資來源恐「斷根」。

成發不用再預錄！北港高中獲扶輪暖心贈鋼琴 學生現場獻藝

雲林縣北港高中新建展演廳成為學生學習、發表成果的新舞台，卻獨缺一架鋼琴，以致只能靠錄影代替實體演出。扶輪公益網得知此事，昨天一口氣捐贈三架鋼琴給北港高中和巨人中學，為音樂教學添利器，榮獲音樂縣賽金牌的學生馬上獻奏一曲，悠揚旋律迴盪校園，溫馨傳愛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。