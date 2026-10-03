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建蓁環境文學獎首獎從缺 「水浸無蜜之島」摘第2
「2026建蓁環境文學獎」頒獎典禮今天在中國文化大學推廣教育部大夏館舉行，本屆首獎從缺，第2名由「水浸無蜜之島」獲得，第3名為「柏油路縫的微型雨林」。
根據主辦單位建蓁環境教育基金會發布新聞稿，本屆共收到來自12個國家與地區的476件作品，首次有香港創作者獲獎，並迎來年僅15歲、3屆以來最年輕的得獎者。
決審委員蔡珠兒表示，本屆作品在題材、文字風格、關注議題及涉及學科上豐富多樣。她以「真誠，有身體感，有問題意識」作為評審原則，認為在人工智慧使知識取得更加便利的時代，人的身體感受與親身觀察更顯珍貴。
決審委員沙力浪認為，本屆作品的可貴之處，在於創作者將目光深入城鄉裂隙與地表之下，從路縫植被、人工光源下的蛾群，到地下根系與蜜蜂的棲地困境，以微觀視角捕捉環境變化，兼具生態觀察的敏銳度與扎實的文學質地。
初審委員呂樾觀察，作者對「環境」的理解愈加開放，除了保育與環保，也將細微事物、複雜的人事關係，以及不同身體與媒介所形塑的感知經驗納入書寫。環境因而不只是被記錄的對象，也是人們思考如何棲居其中的場域。
得獎作品除2、3名外，佳作為「有機記憶體」、「車行路遠」、「一場地下莖的秘密戰爭」及「觀霧伏蛾」，不分名次；當代精神獎由「灰燼的刻度」與「盆景的葉克膜」獲得。
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