誰顧孩子健康？議員指傷病掛號系統被移除惹議 教部：系統北市自建

綠營北市議員簡舒培指「學生健康管理系統」從10月1日起暫停服務，憂心孩子的健康誰來守護；藍營議員鍾沛君則表示，罪魁禍首是教育部上個月將系統雲端化。教育部今天則表示，北市自民國112年起即自行建置系統，並非使用中央系統。

簡舒培表示，因為學生健康管理系統10月起暫停服務，第一線被迫以手寫、Excel應變。但鍾沛君則表示，罪魁禍首是教育部，9月把系統雲端化，卻把傷病掛號系統移除，才害全國護理師只能被迫用Excel填寫，還為了政治利益把責任全推給努力善後的北市府。

教育部國教署則表示，台北市自112年起，即自行建置、使用學生健康管理系統，學校護理人員平時使用的傷病掛號功能，是在台北市自己的系統上操作，並非使用教育部中央系統進行作業。

國教署也說明，學生健康資訊系統主要是協助學校建置學生健檢資料，過去，學校端是以單機版進行健檢資料上傳，為了配合資安管理規範，國教署才自111年委託華南大學以5年期完成雲端化作業，也辦理多場教育訓練及14縣市試辦。

國教署指出，依法學生緊急傷病紀錄是由地方政府辦理，部分縣市自行購買傷病登錄系統，但考量整體系統雲端化後資安風險高，也有縣市無法自行購買系統，因此才請南華大學發展標準化Excel範本提供校護選擇使用，地方政府可依照需求選用國教署的Excel或自行建置、採購資訊系統等方式進行。

國教署也說，9月17日的通知，是為配合系統網址轉換，與台北市自建系統的傷病登錄功能無關。教育部中央系統功能調整不會關閉台北市自行建置的系統，也不會造成自有的傷病登錄功能無法使用。

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