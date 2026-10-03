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總統教育獎得主赴冰島圓夢 賴總統肯定分享力量

中央社／ 台北3日電
國立後壁高中林勇杉獲得2026年總統教育獎。聯合報系資料照 蘇健忠
國立後壁高中林勇杉獲得2026年總統教育獎。聯合報系資料照 蘇健忠

總統賴清德近日訪視2026總統教育獎得主林勇杉，兩人在台大附近吃冰話家常。林勇杉曾透過青年海外圓夢計畫赴冰島交流，返台後將經驗分享給學弟妹；賴總統肯定他獲得機會後走得更遠，也回頭把這份力量分享給更多人。

總統府今天發布新聞稿以及賴總統訪視林勇杉的影片。林勇杉出身經濟弱勢家庭，就讀台南後壁高中期間，一邊兼顧課業，一邊照顧3名家人，今年獲總統教育獎，並考上台大電機系。

賴總統在臉書表示，前陣子收到林勇杉從台南白河寄來的感謝信，因此相約在許多台大人的共同回憶「台一牛奶大王」吃冰，關心他到台北念書後的生活，也聊到赴冰島交流的見聞。

林勇杉去年在後壁高中支持下申請成功，透過「青年百億海外圓夢基金計畫」前往冰島，完成再生能源及環境永續的國際交流。他在影片中說，從小都待在台灣，很少有機會接觸外國人，這趟旅程除了接觸不同教育方式及人生觀，也了解冰島能源發展如何逐步形成，「不是單純的去學習一些理論知識而已」，而是開了眼界。

返台後，林勇杉也回到後壁高中分享經驗，鼓勵學弟妹提出申請，後來真的有人嘗試並參加韓國相關計畫。林勇杉說，因為自己讓更多人有這個機會，替學弟妹感到開心。

賴總統表示，政府希望推動教育平權，讓每個孩子不論出生在什麼家庭，都能獲得支持；推動青年海外圓夢計畫，就是希望讓年輕人有機會走出國門、看看世界。總統說，當年輕人圓夢、獲得成長，視野會更加寬廣，國家也會因為年輕人的成長而更好。

賴總統並勉勵林勇杉，大學生活才剛開始，不必急著決定未來方向，可以好好學習、持續探索，即使未來面對壓力及挫折，也要堅持、不放棄。

賴總統在臉書寫道，林勇杉的故事讓他看見，年輕人獲得機會後，可以走得更遠，也會回頭把這份力量分享給更多人；這正是推動青年海外圓夢計畫的目的，讓每個孩子不論來自什麼家庭或地方，都能擁有更多選擇。

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冰島 總統教育獎 賴總統

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