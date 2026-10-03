台英簽署科學創新及技術協議 聚焦半導體人才等3大面向

我方駐英國代表姚金祥與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）於台灣時間10月2日，在倫敦正式簽署台英科學創新暨技術合作協議（SITA），雙方同意推動衛星通訊合作、矽光子學術聯盟，以及半導體培力計畫。

國科會表示，SITA支持台灣國科會與英國商業創新、科學及貿易部間的合作，簽署儀式由國科會副主委陳炳宇與英國國家科技顧問史密斯博士（Dr. Dave Smith）共同見證。

國科會副主委陳炳宇於致詞時表示，簽署協議是台英合作制度化的重要一步，有助於透過具體計畫發揮雙方在科學與技術上互補優勢。

陳炳宇也說，在SITA框架下，台灣與英國將持續加強合作，以提升雙方在關鍵科技領域的全球競爭力及供應鏈韌性。協議延續了國科會主委吳誠文與英國主責太空、網路及監管改革部長勞埃德男爵夫人今年於倫敦舉行的會談，持續推動並深化雙邊的科學研究合作。

國科會指出，雙方同意推動衛星通訊合作，由英國太空總署（UKSA）提出與台灣國家太空中心（TASA）開展衛星通訊前瞻技術聯合研發，雙方一致同意，該合作計畫將作為SITA的旗艦成果。也將設立台英矽光子學術聯盟，在國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）將建立矽光子學術平台，匯聚雙方學術聚落，促進人才交流並推動產學合作。

國科會也說，雙方也將執行半導體培力計畫，此計畫是基於英國創新科技部與台灣外交部簽署的人才備忘錄，國科會與國研院台灣半導體研究中心將持續支持，安排英方科研人才來台參訪，關注雙方半導體生態系人才永續。

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