影／擊敗全球8萬選手 台灣學子張楷逸奪HIPPO國際英語奧林匹克總冠軍

台灣學子再次驚艷國際。新北市路亞實驗教育機構（LUYA Academy）學生張楷逸（Kyle Chang），日前代表台灣前往義大利斯波萊托（Spoleto）參加2026年第14屆HIPPO國際英語奧林匹克全球總決賽（World Finals），在來自全球逾60國家、超過8萬名選手中脫穎而出，勇奪「全球第一名」佳績。

被譽為「青少年英語界奧運」的HIPPO競賽，為對標歐洲共同語言參考標準（CEFR）的權威性跨國評測，評驗重點非死記硬背，而是學生的跨文化溝通與邏輯思維能力。

張楷逸今年5月起歷經數月過關斬將，先於台灣初賽高分晉級，隨後在亞太區域決賽中擊敗各國菁英搶下區域第一，成功拿到唯一代表亞太區赴義大利角逐總決賽的門票。9月底於義大利舉辦的總決賽中，張楷逸面對英國Gatehouse Awards官方評審，在限時寫作、高難度字謎與即席口說面試等關卡展現卓越邏輯與流利表達，最終一舉登頂。

路亞實驗教育機構表示，校內推動80%全英語沉浸式環境與IB探究式精神，讓英語成為學生探索世界與表達觀點的日常工具，而非單純的應試學科。張楷逸的奪冠，不僅展現台灣實驗教育的卓越成果，該項殿堂級國際認證也將成為其未來申請國際名校的強烈優勢。

主辦單位已於義大利時間10月1日晚間盛大舉辦頒獎典禮，透過影片畫面當主辦單位宣布世界冠軍來自於台灣的張楷逸，現場響起如雷掌聲，張還手持中華民國國旗露出靦腆笑容。據校方透露，張楷逸預計於10月5日返抵國門。

新北市路亞實驗教育機構（LUYA Academy）學生張楷逸（Kyle Chang），參加2026年第14屆HIPPO國際英語奧林匹克全球總決賽（World Finals），勇奪全球第一名佳績。圖／校方提供

新北市路亞實驗教育機構（LUYA Academy）學生張楷逸（Kyle Chang），參加2026年第14屆HIPPO國際英語奧林匹克全球總決賽（World Finals），勇奪全球第一名佳績。圖／校方提供

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