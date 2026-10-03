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成發不用再預錄！北港高中獲扶輪暖心贈鋼琴 學生現場獻藝
雲林縣北港高中新建展演廳成為學生學習、發表成果的新舞台，卻獨缺一架鋼琴，以致只能靠錄影代替實體演出。扶輪公益網得知此事，昨天一口氣捐贈三架鋼琴給北港高中和巨人中學，為音樂教學添利器，榮獲音樂縣賽金牌的學生馬上獻奏一曲，悠揚旋律迴盪校園，溫馨傳愛。
北港高中校長江耀淇指出，北港高中新建的美術館有影音設備完善的展演廳，是學生各種才藝自主學習發表成果的新舞台，卻少了一架鋼琴，學生雖有好場地卻苦無鋼琴可彈，現場演奏只能靠錄影方式代替實體演出，失去臨場感，美中不足。
江耀淇說，師生發愁無琴可彈，向扶輪公益網申請媒合捐贈鋼琴的機會，透過扶輪社委員王少均媒合成功，促成這項美事，數名扶輪社友還埋單鋼琴運費和調音費。公益網主委王宗仁昨親將新鋼琴送抵北港高中，師生欣悅不已，榮獲全縣音樂大賽金牌的學生陳韻如馬上獻奏一曲，贏得全場喝采，扶輪社幹部連連稱讚「這琴送得真值得」。
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