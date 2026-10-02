桃園公立、非營利幼兒園2歲專班明年再增20班 議員籲同步強化特兒需求

桃園市長張善政今前往日光非營利幼兒園視察，除肯定園方用心照顧幼童，面對2歲專班供不應求，也允諾持續增班設園，滿足在地托育需求；桃園市議員張碩芳表示，樂見公共化教保量能穩定成長，但盼市府同步強化特殊需求幼兒的入園支持。
日光非營利幼兒園為地上3層樓建築，園舍外觀以溫暖淺黃色為主調，融入豐富綠意植栽，營造兼具童趣、自然生態與探索啟發的學習空間，而市府面對2歲專班不足問題，近年也努力增班，目前公立及非營利幼兒園2歲專班已由111學年度77班增至115學年度236班，預計116學年度再擴增20班。
張碩芳指出，兩歲專班供不應求是她長期在議會關心追蹤的議題，樂見市府廣設，也呼籲降低幼教師生比，確保幼兒受教安全，而兩歲專班擴充也不能停歇。
身為早產兒母親的張碩芳表示，兩歲是孩子語言與學習發展的關鍵期，班級數成長是好的開始，但家長真正在意的是，孩子能不能被好好接住。有特殊需求的幼兒在入園時，常因照護人力或專業支援不足而卡關，學前特教巡迴輔導老師也面臨跨校奔波、負荷過重的問題，呼籲教育局盤點特殊需求幼兒的入園情形，充實學前特教巡迴輔導人力，並評估設置特教交通車，讓公共化教保資源真正照顧到每一個孩子。
民進黨北市議員簡舒培今爆「學生健康管理系統」從10月1日起暫停服務，恢復時間還要「另行通知」，讓第一線被迫以手寫、Excel應變，憂孩子的健康誰來守護？藍營議員鍾沛君則打臉，罪魁禍首是教育部，9月把系統雲端化，卻把傷病掛號系統移除，才害全國護理師只能被迫用Excel填寫，「佛地魔又翻車了」。
桃園市長張善政今前往日光非營利幼兒園視察，除肯定園方用心照顧幼童，面對2歲專班供不應求，也允諾持續增班設園，滿足在地托育需求；桃園市議員張碩芳表示，樂見公共化教保量能穩定成長，但盼市府同步強化特殊需求幼兒的入園支持。
中信國際學校再拓國際教育版圖，位於南科校區的台南市私立中信國際小學30日獲准立案，並同步啟動附設幼兒園設立申請，未來將逐步在南科建構從幼兒園、小學到高中（K-G12）的完整國際教育體系，因應南科產業擴張及科技人才移入，提供家庭更多元的教育選擇。
為讓青年在學期間擁有多元職場體驗機會，教育部青年發展署自95年起辦理「大專生公部門見習計畫」，至今媒合青年超過1萬人次，提供學生赴外交部、衛福部、法務部、故宮等單位見習。今年共提供650人次見習機會，讓青年親身體驗政府機關運作，累積職場經驗。
教師退休規畫出現新算盤，退休潮已提早浮現。53歲退休，選擇減額月退，每月少領20%；還是先退休、5年不領，等58歲再拿全額？試算顯示，58歲才領全額月退，反而要至少活到78歲，才追平53歲先領減額月退的總金額。當然還有第三條路：繼續教到58歲。當工作壓力愈來愈重，不少資深教師算的，已不只是退休金。
華人慎終追遠，卻視墓園為陰森恐怖之處，一年只有清明節這一天來此。然而視設計力為國力的英國，墓園也是設計師的靈感來源。倫敦的街頭代表紅色電話亭，設計靈感來源便是墓園。
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