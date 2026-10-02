桃園公立、非營利幼兒園2歲專班明年再增20班 議員籲同步強化特兒需求

桃園市長張善政今前往日光非營利幼兒園視察，除肯定園方用心照顧幼童，面對2歲專班供不應求，也允諾持續增班設園，滿足在地托育需求；桃園市議員張碩芳表示，樂見公共化教保量能穩定成長，但盼市府同步強化特殊需求幼兒的入園支持。

日光非營利幼兒園為地上3層樓建築，園舍外觀以溫暖淺黃色為主調，融入豐富綠意植栽，營造兼具童趣、自然生態與探索啟發的學習空間，而市府面對2歲專班不足問題，近年也努力增班，目前公立及非營利幼兒園2歲專班已由111學年度77班增至115學年度236班，預計116學年度再擴增20班。

張碩芳指出，兩歲專班供不應求是她長期在議會關心追蹤的議題，樂見市府廣設，也呼籲降低幼教師生比，確保幼兒受教安全，而兩歲專班擴充也不能停歇。

身為早產兒母親的張碩芳表示，兩歲是孩子語言與學習發展的關鍵期，班級數成長是好的開始，但家長真正在意的是，孩子能不能被好好接住。有特殊需求的幼兒在入園時，常因照護人力或專業支援不足而卡關，學前特教巡迴輔導老師也面臨跨校奔波、負荷過重的問題，呼籲教育局盤點特殊需求幼兒的入園情形，充實學前特教巡迴輔導人力，並評估設置特教交通車，讓公共化教保資源真正照顧到每一個孩子。

桃園市長張善政今前往日光非營利幼兒園視察，允持續增班設園照顧孩童，議員張碩芳籲教育局同步強化特兒需求。圖／桃園市議員張碩芳提供

桃園市長張善政今前往日光非營利幼兒園視察，允持續增班設園照顧孩童，議員張碩芳籲教育局同步強化特兒需求。圖／桃園市議員張碩芳提供

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