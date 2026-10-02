簡舒培爆學生健康系統停擺 鍾沛君打臉「禍首是教育部」：佛地魔又翻車

民進黨北市議員簡舒培今爆「學生健康管理系統」從10月1日起暫停服務，恢復時間還要「另行通知」，讓第一線被迫以手寫、Excel應變，憂孩子的健康誰來守護？藍營議員鍾沛君則打臉，罪魁禍首是教育部，9月把系統雲端化，卻把傷病掛號系統移除，才害全國護理師只能被迫用Excel填寫，「佛地魔又翻車了」。

鍾沛君質疑，佛地魔不去追究教育部，還為了政治利益把責任全推給努力善後的北市府。難道真的完全沒有查證能力？不然為何一而再再而三翻車？一而再再而三找基層麻煩。「這回，沈伯洋上車嗎？」

簡舒培在臉書指出，她接獲陳情，這套112學年度正式上線的系統，這學期開學後接連出問題，多校反映學生「查無此人」、無法正常登錄，如今更直接暫停服務。

她說，教育局在群組公告，因應教育部系統升級，北市系統也需要資安升級與架構調整，但新約仍「尚在評估需求中」；原維運合約9月30日到期，因此10月1日起停用，要求學校暫用傷病範本登錄。合約到期不是突發事件，為什麼到了停用這一天，新約還在評估？

簡舒培表示，教育局雖然提供Excel範本，卻已有校護反映，試用後統計數據有問題，也有人焦急詢問，能不能由學校自行採購其他系統。第一線連替代工具是否可靠、還要撐多久，都充滿不確定。

鍾沛君則在臉書直呼，「佛地魔又翻車了」，繼上次造謠金華國中食安被校長狠打臉，這次拿校園傷病系統停擺來作秀。結果連一線護理師都看不下去，直接在貼文底下吐槽。

鍾沛君說，一是「搞錯事主，亂轟一通」，真正的罪魁禍首是教育部，根本不是北市教育局，教育部9月把系統雲端化，卻把傷病掛號系統移除，才害全國護理師只能被迫用Excel填寫。二是「拿中央的餿水潑地方」，簡拿出包的Excel表單砲打北市府，結果護理師認證是教育部提供。

她指出，三是「不做功課又缺乏常識」，公開資訊的時序清清楚楚，教育部9月17日才發通知，25日就突襲生效新架構，而北市舊合約是9月30日才到期。北市府早有預算，完全是因為中央突襲式大更新，才導致新合約必須重新評估計價。

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