快訊

鍋子驚見殘肢…香港女模碎屍案 狠心前丈夫、公公為掩屍味「湯裡加蘿蔔」

台灣消費力太狂！買爆好市多這分店稱冠全球 皮克敏課金占全球逾半

聽新聞
0:00 / 0:00

簡舒培爆學生健康系統停擺 鍾沛君打臉「禍首是教育部」：佛地魔又翻車

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨議員簡舒培今爆北市「學生健康管理系統」從10月1日起暫停服務，讓第一線被迫以手寫、Excel應變。國民黨議員鍾沛君則打臉，罪魁禍首是教育部。圖／取自臉書「鍾沛君」
民進黨議員簡舒培今爆北市「學生健康管理系統」從10月1日起暫停服務，讓第一線被迫以手寫、Excel應變。國民黨議員鍾沛君則打臉，罪魁禍首是教育部。圖／取自臉書「鍾沛君」

民進黨北市議員簡舒培今爆「學生健康管理系統」從10月1日起暫停服務，恢復時間還要「另行通知」，讓第一線被迫以手寫、Excel應變，憂孩子的健康誰來守護？藍營議員鍾沛君則打臉，罪魁禍首是教育部，9月把系統雲端化，卻把傷病掛號系統移除，才害全國護理師只能被迫用Excel填寫，「佛地魔又翻車了」。

鍾沛君質疑，佛地魔不去追究教育部，還為了政治利益把責任全推給努力善後的北市府。難道真的完全沒有查證能力？不然為何一而再再而三翻車？一而再再而三找基層麻煩。「這回，沈伯洋上車嗎？」

簡舒培在臉書指出，她接獲陳情，這套112學年度正式上線的系統，這學期開學後接連出問題，多校反映學生「查無此人」、無法正常登錄，如今更直接暫停服務。

她說，教育局在群組公告，因應教育部系統升級，北市系統也需要資安升級與架構調整，但新約仍「尚在評估需求中」；原維運合約9月30日到期，因此10月1日起停用，要求學校暫用傷病範本登錄。合約到期不是突發事件，為什麼到了停用這一天，新約還在評估？

簡舒培表示，教育局雖然提供Excel範本，卻已有校護反映，試用後統計數據有問題，也有人焦急詢問，能不能由學校自行採購其他系統。第一線連替代工具是否可靠、還要撐多久，都充滿不確定。

鍾沛君則在臉書直呼，「佛地魔又翻車了」，繼上次造謠金華國中食安被校長狠打臉，這次拿校園傷病系統停擺來作秀。結果連一線護理師都看不下去，直接在貼文底下吐槽。

鍾沛君說，一是「搞錯事主，亂轟一通」，真正的罪魁禍首是教育部，根本不是北市教育局，教育部9月把系統雲端化，卻把傷病掛號系統移除，才害全國護理師只能被迫用Excel填寫。二是「拿中央的餿水潑地方」，簡拿出包的Excel表單砲打北市府，結果護理師認證是教育部提供。

她指出，三是「不做功課又缺乏常識」，公開資訊的時序清清楚楚，教育部9月17日才發通知，25日就突襲生效新架構，而北市舊合約是9月30日才到期。北市府早有預算，完全是因為中央突襲式大更新，才導致新合約必須重新評估計價。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

簡舒培 鍾沛君 學生 教育部 北市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金華國中傳食物中毒 遭指示「暫不處理」？北市教育局還原真相打臉簡舒培

北市駁金華國中食物中毒「僅1人不適」 公衛師：未完全釐清 別妄下定論

金華國中陷午餐爭議…校長公開信諾檢視食安 盼學生：別急著為學校辯護

別讓師生承受輿論壓力…金華國中校長再發聲：沒有「集體食物中毒」

相關新聞

簡舒培爆學生健康系統停擺 鍾沛君打臉「禍首是教育部」：佛地魔又翻車

民進黨北市議員簡舒培今爆「學生健康管理系統」從10月1日起暫停服務，恢復時間還要「另行通知」，讓第一線被迫以手寫、Excel應變，憂孩子的健康誰來守護？藍營議員鍾沛君則打臉，罪魁禍首是教育部，9月把系統雲端化，卻把傷病掛號系統移除，才害全國護理師只能被迫用Excel填寫，「佛地魔又翻車了」。

南科帶動人才進駐 中信國際小學獲准立案打造K-G12教育體系

中信國際學校再拓國際教育版圖，位於南科校區的台南市私立中信國際小學30日獲准立案，並同步啟動附設幼兒園設立申請，未來將逐步在南科建構從幼兒園、小學到高中（K-G12）的完整國際教育體系，因應南科產業擴張及科技人才移入，提供家庭更多元的教育選擇。

教育部推公部門見習計畫 大學生能赴外交部擔任交流翻譯

為讓青年在學期間擁有多元職場體驗機會，教育部青年發展署自95年起辦理「大專生公部門見習計畫」，至今媒合青年超過1萬人次，提供學生赴外交部、衛福部、法務部、故宮等單位見習。今年共提供650人次見習機會，讓青年親身體驗政府機關運作，累積職場經驗。

大退休潮／53歲退少領20%值得嗎 教師退休金3方案試算

教師退休規畫出現新算盤，退休潮已提早浮現。53歲退休，選擇減額月退，每月少領20%；還是先退休、5年不領，等58歲再拿全額？試算顯示，58歲才領全額月退，反而要至少活到78歲，才追平53歲先領減額月退的總金額。當然還有第三條路：繼續教到58歲。當工作壓力愈來愈重，不少資深教師算的，已不只是退休金。

倫敦紅色電話亭 靈感來自墓園

華人慎終追遠，卻視墓園為陰森恐怖之處，一年只有清明節這一天來此。然而視設計力為國力的英國，墓園也是設計師的靈感來源。倫敦的街頭代表紅色電話亭，設計靈感來源便是墓園。

資深教師獎金擬調高1.5倍 工會批落差大

教育部近期預告修正「公立學校教師獎金發給辦法」，擬調高資深優良教師獎金，依照年資不同，最高可領一萬五千元。不過台灣教育產業工會等九大教師工會認為，調幅與教學現場期待存在明顯落差，呼籲教育部參考偏遠地區學校教師久任獎金的實質數額，大幅提高資深優良教師獎金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。