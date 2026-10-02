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南科帶動人才進駐 中信國際小學獲准立案打造K-G12教育體系

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中信國際小學獲准立案，並同步啟動附設幼兒園設立申請，逐步在大南科地區建構從K-G12的完整國際教育體系。圖／中信國際學校提供
台南市中信國際小學獲准立案，並同步啟動附設幼兒園設立申請，逐步在大南科地區建構從K-G12的完整國際教育體系。圖／中信國際學校提供

中信國際學校再拓國際教育版圖，位於南科校區的台南市私立中信國際小學30日獲准立案，並同步啟動附設幼兒園設立申請，未來將逐步在南科建構從幼兒園、小學到高中（K-G12）的完整國際教育體系，因應南科產業擴張及科技人才移入，提供家庭更多元的教育選擇。

中信國際學校表示，隨著南部科學園區持續擴大產業規模，科技人才加速匯聚，南科周邊對國際化、雙語及多元教育的需求也日益增加。從竹科發展經驗來看，產業聚落形成後，人才、家庭及生活機能需求同步成長，教育環境也成為人才選擇工作與定居的重要考量。

中信國際學校目前設有新北、台南及南科3個校區，以品格教育為核心，重視語言、閱讀、藝術、運動及科學等國際素養，並結合國內外升學輔導資源，培養學生國際視野及未來所需能力。

中信國際學校教育長林妙蓉表示，國際教育不只是英語能力，更重要的是培養孩子的閱讀素養、表達能力、生活習慣及品格。課程整合美國Common Core課程架構，從基礎教育階段培養語言、閱讀、藝術、運動及科學能力；幼兒園及小學階段則透過繪本閱讀、情境式教學，引導學生練習表達、傾聽與思考，並透過親師溝通掌握孩子學習及成長需求。

除學科學習外，學校也鼓勵學生探索興趣與熱情，提供運動社團、樂團及競賽代表隊等多元學習機會，透過團隊合作、對外競賽及大型展演，培養領導、表達及問題解決能力，讓學習從教室延伸至更大的舞台，也為未來升學做準備。

中信國際學校指出，南科校區小學正式獲准立案後，台南教育布局更加完整，評估隨著南科產業持續發展，未來將有更多科技人才在台南工作與定居，未來將視南科產業發展及家庭需求，逐步完善從幼兒園到高中的國際教育體系，提供家長另一項國際教育選擇，讓科技人才家庭在台南工作、定居時，也能有國際教育、多元學習及升學規畫的選擇。

中信國際學校協助學生探索興趣與熱情，鼓勵學生多元發展運動、音樂與藝文能力，學生可依興趣參與運動社團、樂團與競賽代表隊。圖／中信國際學校提供
中信國際學校協助學生探索興趣與熱情，鼓勵學生多元發展運動、音樂與藝文能力，學生可依興趣參與運動社團、樂團與競賽代表隊。圖／中信國際學校提供

南科周邊對國際化、雙語及多元教育的需求日益受到重視，中信國際學校期望以完整的國際教育體系，回應南科家庭對子女教育的期待。圖／中信國際學校提供
南科周邊對國際化、雙語及多元教育的需求日益受到重視，中信國際學校期望以完整的國際教育體系，回應南科家庭對子女教育的期待。圖／中信國際學校提供

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