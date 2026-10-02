教育部推公部門見習計畫 大學生能赴外交部擔任交流翻譯

為讓青年在學期間擁有多元職場體驗機會，教育部青年發展署自95年起辦理「大專生公部門見習計畫」，至今媒合青年超過1萬人次，提供學生赴外交部、衛福部、法務部、故宮等單位見習。今年共提供650人次見習機會，讓青年親身體驗政府機關運作，累積職場經驗。

教育部說，去年暑假，就讀中央大學企業管理學系的彭暄婷，透過計畫至「國立台灣科學教育館」見習。她分享，見習期間提升自信與人際互動能力，並練習將困難的知識簡化、清楚說明。最重要的是，當自己真正成為講師，更學會克服上台的緊張，從容展現最佳表現。

此外，去年見習歷程分享競賽中獲獎的朱巧筠，就讀輔仁大學西班牙語文學系，透過計畫至「外交部國際傳播司」見習，並於西語記者團來訪期間擔任隨行翻譯及助理，實際參與國際交流工作。

朱巧筠也分享，見習得已大幅提升跨文化語言溝通、國際事務敏感度及職涯發展適應性。除了跨出舒適圈，學習如何與國際夥伴交流，也從官方拜會及交流過程中，以更多元的觀點認識國際事務。

教育部明天舉行見習歷程分享競賽，今年有來自全台各地的30組入選隊伍，角逐首獎3萬元。參賽團隊將透過成果分享及作品展示，呈現見習歷程，也分享青年第一次接觸政策推動、公共服務及職場挑戰的真實體驗。

教育部說，「大專生公部門見習計畫」長期與中央機關及所屬單位合作，提供學生提早認識公部門運作、累積職場實務經驗的機會，更多活動資訊可上「RICH職場體驗網」臉書粉專查詢。

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