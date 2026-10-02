倫敦紅色電話亭 靈感來自墓園

聯合報／ 記者陳宛茜／專題報導

華人慎終追遠，卻視墓園為陰森恐怖之處，一年只有清明節這一天來此。然而視設計力為國力的英國，墓園也是設計師的靈感來源。倫敦的街頭代表紅色電話亭，設計靈感來源便是墓園。

一九二六年，倫敦為街頭電話亭舉行公開徵圖，設計師吉爾斯（Giles Gilbert Scott）有意參加。他來到聖潘克拉斯老教堂前的墓園沉思漫步時，看到一座墳墓的中央圓頂結構，靈光一閃，將此一圓頂融入設計圖中，最終贏得設計權，作品就是後來的倫敦紅色電話亭。

而這座墓園是英國史上公認最偉大的建築師—設計英格蘭銀行的約翰索恩爵士（Sir John Soan），為自己和妻子伊麗莎白設計的墓園。吉爾斯在參與競圖的設計理念中，清楚寫明此一設計受到索恩墓園的啟發，完全不認為象徵現代化的電話亭向古老墓園「致敬」有什麼不妥。

需要靈感時到墓園漫步，這在台灣是不可思議的事。文資學者、台師大社會教育學系助理教授蕭文杰指出，「台灣好墓」面臨的問題是台灣人不保存、外國學者卻非常重視。來自德國的高雄大學副教授奧利華（Oliver Streiter），自二○○七年開始研究台灣墓碑。他曾在全國文化會議上沉痛地指出，台灣許多墓碑的工藝水準「在國外可以送進博物館」，卻沒做任何研究便輕率拆與丟。

而華人的墓葬文化也跟傳統文資審查有所扞格。蕭文杰舉例表示，「移墓」被文資委員認為不具文資價值、或認為「依傳統習俗遷葬的墓碑要敲掉」，都影響了「台灣好墓」的保存。

「台灣人願意老遠飛去埃及看金字塔，卻希望墓園離住家愈遠愈好。」蕭文杰感嘆，在此種迷思之下，這一代勢必面臨「死無葬身之地」。而當土葬愈來愈少、有一天人們「無墓可掃」，清明節的掃墓文化如何保存？他認為政府必須正視問題，有計畫地保存可供民眾追思與沉思的歷史墓園。

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