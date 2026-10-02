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庶民的墓被低估 設計不輸陽宅

聯合報／ 記者陳宛茜／專題報導

全台不可動的有形文化資產共計三千多處，登記為文化資產的陵墓有八十多處，比率不高，多為名人墓園，如于右任墓、蔣渭水墓園。徐逸鴻追逐台灣好墓多年，卻認為「民間好墓比名人好墓精彩」，地方仕紳、平民的墓園，其設計與雕飾往往比名臣將相的墳墓豐富。「不是有錢有名，就能用漂亮的墳墓。」他認為，名人的墓往往很大很氣派，細節卻不如民間豐富。但民間墓園往往因為需要更多的史料蒐集，文資價值往往被文資審查委員低估。

鹿港的林金能墓為例，造型漂亮，表面採洗石子，以灰、白、褐色互相搭配，徐逸鴻形容它是「超美的蝙蝠墓」，具有保存的價值。他指出，墳墓不一定要很古老或者是名人墓才有價值，只要能表現工藝技法與傳統美學，都具有保存價值，「王侯將相的歷史是歷史，庶民百姓的歷史也是歷史」。

文資學者蕭文杰表示，只保存名人、權貴墳墓，卻沒考慮庶民，是台灣保存古墓的另一個問題。以台南南山公墓為例，裡頭許多庶民墳墓是「唐山過台灣」開拓史的重要見證，卻不被認為具保存價值。

五年來，徐逸鴻記錄近兩百座台灣好墓。他透過手繪圖抓住設計重點，再與台灣古建築相比，發現台灣人生前與身後住宅，有許多相通之處。如「陽宅」常見的書卷形照壁，也出現在「陰宅」之中。而陰宅墓桌與陽宅廳堂中的供桌，線條與結構非常相似。

徐逸鴻認為，台南南山公墓是台灣墳墓泥塑裝飾藝術的寶庫，匠師在墓碑左右製作出精緻優雅的松樹、瓶花與仕女等。蕭文杰分析，傳統匠師並不認為打造陰宅是忌諱，會同時接受陰宅與陽宅的委託，因此陰宅的設計水準往往不輸給陽宅。

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設計 鹿港 蔣渭水

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