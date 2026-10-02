研究台灣古墓與時間賽跑 徐逸鴻5年測繪200座

建築史研究者徐逸鴻調查研究台灣古建築廿多年，卻在五年前轉入研究台灣古墓，五年來測繪記錄了兩百多座台灣古墓，成立「台灣好墓」臉書，吸引近逾萬人追蹤。「台灣人身後住的房子，設計的豐富與多元不輸生前住的房子。」他說自己正在「跟時間賽跑」，因為台灣古墓消逝的速度比台灣古建築更快。

徐逸鴻畢業於文化大學建築系、曾到北京清大建築系攻讀碩士。他大學時代即醉心於古建築研究考察，熱中於手繪建築圖，出版「圖說艋舺龍山寺」、「圖說清代台北城」、「圖說日治台北城」等書，以手繪圖介紹台灣古建築特色。

墓碑之間 藏歷史建築風華

近年隨著城市土地需求擴張、殯葬觀念改變、人們視墓地為嫌惡設施，大量公墓遭到拆遷，台南南山公墓的遷葬計畫更引發大規模的文化資產保護運動。徐逸鴻在保護古墓的運動中發現，許多台灣古墓的設計、雕刻與泥塑不輸給台灣古建築。而歷史悠久的古墓往往形成聚落，跟傳統聚落一樣融合歷史、建築設計、彩繪雕刻等豐富元素，「我研究台灣古蹟卅年，卻對古墓一無所知」，他毅然決定轉向另一條路。

徐逸鴻立下心願，要系統性完整研究台灣古墓。首先得確定研究範圍，然而被視為禁忌的墓園缺乏完整的官方紀錄，徐逸鴻於是利用空拍圖，標出全台墓園的所在；接著利用無人空拍機拍照，從鳥瞰圖判斷墓園的年代與設計是否適合記錄，再親自踏查測繪。

手繪圖解「和洋中」之美

徐逸鴻將記錄台灣古墓的計畫命名為「台灣好墓」，「我想改變大家對墳墓的觀念，因此把古墓稱為『好』墓」，成功申請到國藝會補助。然而，他雖然對古墓做了完整的測繪、拍照，甚至還做了非常精細的3D圖，但第一階段的發表會以手繪圖為主。他表示，手繪圖可以隱去墓主名字等禁忌，並把焦點集中在設計細節。

台灣古建築融合中國、日本、西洋風格的多元風格，在「台灣好墓」也能看到，造就台灣特有的墳墓造型。徐逸鴻指出，旗津的葉宗禮墓，門柱上採西洋雕塑、中央為中國傳統墓形，棺木卻是日式屋頂，展現「和洋中」的融合。嘉義蘭潭有一座家族墓，三座墓因年代不同而採中、日不同風格，三墓並連卻能將不同的年代風格融為一體，令人讚嘆匠人的功力。

徐逸鴻測繪記錄墓園近五年，前三年都有狗兒「妹妹」相陪。兩年前「妹妹」離世，如今徐逸鴻只能單槍匹馬進行測繪工作。他透露，調查過程也發現「愛犬墓」。

誠心拜拜 遇見感動巧合

測繪墓園有什麼禁忌？徐逸鴻表示，他會在測繪記錄前誠心拜拜，告訴墓園主人自己是為他的家留下紀錄。進入墓園如果感受到「毛骨悚然」，他會果斷放棄記錄。

五年來，徐逸鴻不曾遇過什麼毛骨悚然的經驗，反倒是遇過讓他感動的巧合。某次他記錄一座歷史可追溯到清代的家族墓園，過了兩周後，他意外接到墓園後代的電話，表示這座墓園即將遷墓，看到「台灣好墓」臉書，希望邀請徐逸鴻記錄整理祖先住了兩百年的房子。他忍不住想：「是不是祖先滿意我的紀錄，因此讓子孫來邀我正式記錄？」

獨門見解 融合空拍紀實

透過手繪圖比對，徐逸鴻也發展出自己的獨門見解。他認為台灣好墓的「墓肩（緊鄰墓碑左右兩側的結構體）」，造型跟明清椅子的造型發展相當類似。他解讀，傳統匠師可能把墳墓的設計結構視為「主人端坐在椅子之中」，墓肩就等於椅子。研究台灣古建築多年，徐逸鴻發現自己幾十年的所學可以完全運用在台灣好墓的研究中，無人機的出現也讓墳墓調查成為可能，一切水到渠成，「這是我的天命」。

徐逸鴻進行「圖說台灣好墓」的古墓調查計畫，第一階段的發表會以手繪圖為主。圖／徐逸鴻提供

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