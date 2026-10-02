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資深教師獎金擬調高1.5倍 工會批落差大

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

教育部近期預告修正「公立學校教師獎金發給辦法」，擬調高資深優良教師獎金，依照年資不同，最高可領一萬五千元。不過台灣教育產業工會等九大教師工會認為，調幅與教學現場期待存在明顯落差，呼籲教育部參考偏遠地區學校教師久任獎金的實質數額，大幅提高資深優良教師獎金。

資深優良教師獎金自一九九一年以來，已卅五年未調。教育部為此擬修法調高資深優良教師獎金為現行的一點五倍。其中服務滿十年者的優良教師，獎金從現行四千元，調高為六千元；廿年者，從六千元增至九千元，卅年者，從八千元，調高至一萬二千元，四十年者，從一萬元，增至一萬五千元。

台教產理事長郭彥成指出，資深教師長年累積教學、輔導及校務經驗，政府若要穩定師資、減緩人力流失，應建立具體實質的獎勵制度。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡則說，既然偏遠地區學校教育發展條例已樹立「久任應給予實質獎勵」的法制標準，對於長期在一般學校耕耘、承擔同等教育責任的資深優良教師，政府也不應讓獎金流於象徵性的榮譽。

為此，九大教師工會呼籲資深優良教師獎金應大幅提高，不應以一點五倍為修法目標，並參考偏遠地區久任獎金數額。此外，教師依法停聘後若回復聘任，停聘期間不應影響資深優良教師獎勵的連續年資，並通盤檢討偏鄉久任獎金制度，合理採計教師跨校及不同身分人員服務年資。

對此，教育部表示，偏遠地區教師久任獎金與資深優良教師獎金的設立目的、性質、適用對象不同，不宜直接套用久任獎金之高額標準或發給機制。將通盤考量法制作業規定、財政預算編列及跨部會研商結果，妥為規畫。

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