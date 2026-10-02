校安拚2千人 國教盟：別淪巡邏管秩序

校園衝突事件頻傳，教育部為此推出為期三年的校園安全韌性二○○○計畫，規畫逐年增加國中校安人力至兩千人。不過國教行動聯盟認為，政策除了關注「人夠不夠」，更應該回答能做什麼、受過什麼訓練、遇到學生危機由誰接手，以及最後如何證明政策有效，否則最後只是多了一批巡邏、管秩序的人。

現行全台國中校安約六二○人，教育部推校園安全韌性二○○○，由中央每年挹注十二億元，讓校安人力逐年增加至兩千人，涵蓋九六六所公私立國中。校安人力可協助處理校園安全、學生事務等工作。

國教盟理事長王瀚陽認為，這項設計有助於降低教師單獨處理高風險事件的壓力，但工作愈接近學生危機現場，職權界線與專業要求就愈不能模糊，這二千人究竟被定位成教育支持人力，還是最後只是多了一批巡邏、管秩序的人。

國教盟家長部長鍾君偉表示，校安人員第一時間面對的孩子，可能正處於情緒、行為或心理危機，也可能是自閉症、ADHD等神經多樣性學生，若被誤判為挑釁或故意不服管教，恐讓情況惡化。校安人員不必成為特教老師，但應具備辨識、降溫及正確轉介能力。

為此，國教盟呼籲，應該明確界定校安人員職權，另也須完成安全、霸凌、藥物與法律、特教等訓練，並建立校安、學務、輔導、特教以及社政、衛政、警政間清楚分工與分級轉介機制，公布重大事件處理及轉介等成效。

對此，教育部表示，已要求地方政府優先甄選具校安人力培訓證書，或具教育現場相關教育、輔導經驗之人員，另補助地方政府每年八十萬元辦理職前及在職培訓，將持續檢視計畫執行情形，作為後續政策參考。

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