全州國際繪本節台灣擔任主題國 幾米跨國對談引關注

2026全州國際繪本節將於明天登場，這屆主題國為台灣，台灣插畫家幾米與韓國插畫家金東成（Kim Dong-sung）將對談，兩地創作者、出版社也將進行密切交流。

根據台北書展基金會發布的新聞稿，全州國際繪本節由全州市立圖書館主辦，是韓國唯一以繪本為核心的國際書展，聚焦繪本出版、插畫創作與閱讀文化。

去年首爾書展，台灣主題國的整體豐富表現，讓全州國際繪本節主辦單位感到驚豔，特別邀請台北書展基金會合作，共同打造2026台灣主題國。

展出期間除了幾米與金東成對談之外，策展團隊也精選約250冊台灣繪本，涵蓋經典與當代作品，從自然景觀、台灣風土，到情感關係與人權議題，呈現台灣繪本豐富的題材與創作特色。

此外，由國立台灣文學館策劃的「坐上時光機：兒童文學的時光旅行」，以1925年以來的台灣兒童文學發展為軸線，透過重要出版事件與代表作品，回顧台灣兒童文學與社會發展交織而行的歷程。

兒童文學工作者陳玉金也將親赴全州，於專業論壇分享台灣近年的繪本發展，進一步介紹台灣兒童文學與出版產業的特色。

全州國際繪本節為期3天，展覽館內的繪本與插畫展則將延續至10月25日。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

繪本 韓國 插畫家 幾米 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 您即將前往會員中心

每日打卡送 LINE POINTS 🪙 立即登入 立即前往