全州國際繪本節台灣擔任主題國 幾米跨國對談引關注

2026全州國際繪本節將於明天登場，這屆主題國為台灣，台灣插畫家幾米與韓國插畫家金東成（Kim Dong-sung）將對談，兩地創作者、出版社也將進行密切交流。
根據台北書展基金會發布的新聞稿，全州國際繪本節由全州市立圖書館主辦，是韓國唯一以繪本為核心的國際書展，聚焦繪本出版、插畫創作與閱讀文化。
去年首爾書展，台灣主題國的整體豐富表現，讓全州國際繪本節主辦單位感到驚豔，特別邀請台北書展基金會合作，共同打造2026台灣主題國。
展出期間除了幾米與金東成對談之外，策展團隊也精選約250冊台灣繪本，涵蓋經典與當代作品，從自然景觀、台灣風土，到情感關係與人權議題，呈現台灣繪本豐富的題材與創作特色。
此外，由國立台灣文學館策劃的「坐上時光機：兒童文學的時光旅行」，以1925年以來的台灣兒童文學發展為軸線，透過重要出版事件與代表作品，回顧台灣兒童文學與社會發展交織而行的歷程。
兒童文學工作者陳玉金也將親赴全州，於專業論壇分享台灣近年的繪本發展，進一步介紹台灣兒童文學與出版產業的特色。
全州國際繪本節為期3天，展覽館內的繪本與插畫展則將延續至10月25日。
ＡＩ已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的ＡＩ模型，數發部推動建置「台灣主權ＡＩ訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。
打造從幼兒園到高中國際教育學習環境，中信國際學校再拓國際教育版圖。位於中信國際學校南科校區的臺南市私立中信國際小學（下稱「中信國際小學」）昨（30）日獲准立案，並同步啟動附設幼兒園設立申請，未來將逐步在南科建構從K-G12的完整國際教育體系。隨著南部科學園區持續擴大產業規模、科技人才加速匯聚，南科周邊對國際化、雙語及多元教育的需求日益受到重視，中信國際學校期望以完整的國際教育體系，回應南科家庭對子女教育的期待。
從竹科的發展經驗來看，產業聚落形成後，帶動人才、家庭與生活機能需求同步成長，教育逐漸成為吸引人才的關鍵因素，未來中信國際小學將成為南科國際教育環境的重要一環。中信國際學校設有新北、臺南及南科三個校區，以品格教育為核心，重視語言、閱讀、藝術、運動與科學等國際素養課程，並搭配國內外升學輔導資源，培養學生具備面對未來所需的國際視野與關鍵能力。
中信國際學校教育長林妙蓉表示，國際教育的重點不只是英語能力，更重要的是孩子能否建立閱讀素養、表達能力、生活習慣與品格。課程方面，中信國際學校整合美國Common Core課程架構，從基礎教育階段培養語言、閱讀、藝術、運動與科學等能
教育部於今日公告116年公費留學考試學門、研究領域、留學國及錄取名額，今年提供83個學門、201個錄取名額，且因應時代需要，其中25個學門領域與人工智慧相關。簡章預定於明年上旬公告，提醒有意報考的考生，留意考試相關重要日程。
國科會「2026台灣科普環島列車」將於10月19日至10月24日展開環島6天科學之旅，期間行經全台18個縣市、30個站點，攜手產官學研各界力量，將多元科學體驗帶往全台各地，讓孩子透過「看得到、摸得到、玩得到」的方式親近科學、探索未來。
教育部「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」（簡稱校園安全韌性2000）今天正式上路。國教行動聯盟提出「權、訓、接、評」4項檢核，指出政策除了關注「人夠不夠」，更應回答「能做什麼、受過什麼訓練、遇到學生危機由誰接手，以及最後如何證明政策有效」。
教育部近期預告修正公立學校教師獎金發給辦法，規畫調高資深優良教師獎金，增加0.5倍至現行的1.5倍。但台灣教育產業工會等9大教師工會認為，面對教師工作負荷增加、教育現場人力穩定及資深教師留任等問題，調幅依然與教學現場期待存在明顯落差。因此，呼籲教育部參考偏遠地區學校教師久任獎金的實質數額，大幅提高資深優良教師獎金。
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