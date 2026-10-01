台義語言教育機構米蘭合作 搭建文化交流橋梁

適逢米蘭時裝周期間，米蘭台灣華語學習中心（TCML）與「今日義大利教育中心」（Italia Oggi）宣布展開合作，期望透過台義更緊密合作，為兩地學生創造更多語言學習、升學、留學、文化體驗與雙向交流機會。

「今日義大利教育中心」今天發布新聞稿指出，本次合作是以語言學習為起點，文化交流為核心，教育與新世代發展為願景，合作儀式由「今日義大利教育中心」創辦人桑托尼（Maria Grazia Santoni ）、代表王一明，以及米蘭台灣華語學習中心校長江穎怡共同舉行，並獲得台義文化界、米蘭僑界台商等多方支持。

桑托尼表示，Italia Oggi長期致力透過文化、時尚、設計與人物故事，推動義大利與國際交流，此次與TCML展開合作，希望建立台義之間更多元的交流可能，「讓語言不只是溝通工具，更成為理解文化、認識彼此，及建立長期合作關係的重要橋梁」。

桑托尼強調，很高興能在米蘭這座國際城市開啟台義新合作篇章，期待藉此讓更多年輕人有機會跨越語言與地域界線，接觸不同文化，為未來發展創造更多可能。

江穎怡表示，語言是理解另一種文化、認識世界，以及建立人與人之間深度連結的重要起點，TCML期望透過與義大利在地教育及文化夥伴的合作，為台灣與義大利學生創造更多交流機會。

江穎怡指出，教育的價值不僅在於知識傳遞，更在於協助年輕人發現自己的能力、拓展國際視野，並逐步找到屬於自己的方向。因此，TCML希望透過建立更穩定、更具支持性的交流環境，讓學生不只是學習一門語言，也能透過語言看見更大的世界。

「今日義大利教育中心」表示，Italia Oggi已於台北及台中建立發展基礎，而此次於米蘭啟動新的合作，也象徵國際交流版圖進一步延伸至義大利。適逢ItaliaOggi即將迎來創立30周年，此次米蘭合作也成為品牌國際交流歷程重要里程碑。

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