南科聚落帶動國際教育需求 南市中信國際小學獲准立案

打造從幼兒園到高中國際教育學習環境，中信國際學校再拓國際教育版圖。位於中信國際學校南科校區的臺南市私立中信國際小學（下稱「中信國際小學」）昨（30）日獲准立案，並同步啟動附設幼兒園設立申請，未來將逐步在南科建構從K-G12的完整國際教育體系。隨著南部科學園區持續擴大產業規模、科技人才加速匯聚，南科周邊對國際化、雙語及多元教育的需求日益受到重視，中信國際學校期望以完整的國際教育體系，回應南科家庭對子女教育的期待。

南科周邊對國際化、雙語及多元教育的需求日益受到重視，中信國際學校期望以完整的國際教育體系，回應南科家庭對子女教育的期待。 圖／中信國際學校 提供

從竹科的發展經驗來看，產業聚落形成後，帶動人才、家庭與生活機能需求同步成長，教育逐漸成為吸引人才的關鍵因素，未來中信國際小學將成為南科國際教育環境的重要一環。中信國際學校設有新北、臺南及南科三個校區，以品格教育為核心，重視語言、閱讀、藝術、運動與科學等國際素養課程，並搭配國內外升學輔導資源，培養學生具備面對未來所需的國際視野與關鍵能力。

中信國際學校協助學生探索興趣與熱情，鼓勵學生多元發展運動、音樂與藝文能力，學生可依興趣參與運動社團、樂團與競賽代表隊。 圖／中信國際學校 提供

中信國際學校教育長林妙蓉表示，國際教育的重點不只是英語能力，更重要的是孩子能否建立閱讀素養、表達能力、生活習慣與品格。課程方面，中信國際學校整合美國Common Core課程架構，從基礎教育階段培養語言、閱讀、藝術、運動與科學等能力。在幼兒園與小學階段，學校將透過繪本閱讀、情境式教學等方式，引導學生練習表達、傾聽與思考，同時透過親師溝通機制，掌握孩子的學習與成長需求。

協助學生探索興趣與熱情，中信國際學校鼓勵學生多元發展運動、音樂與藝文能力，學生可依興趣參與運動社團、樂團與競賽代表隊，透過團隊合作、對外競賽與大型展演活動，培養領導力、表達力與解決問題能力，讓學習走出教室、邁向更大的舞台，也為未來申請理想大學預作準備。

臺南市中信國際小學獲准立案，並同步啟動附設幼兒園設立申請，逐步在大南科地區建構從K-G12的完整國際教育體系。 圖／中信國際學校提供

中信國際學校南科校區小學正式獲准立案後，讓中信國際學校在臺南的教育布局更加完整。學校評估隨著南科產業持續發展，未來將有更多科技人才在臺南工作與定居，家庭對教育環境的期待也將從「就近就學」逐步延伸至「國際教育、多元學習及未來升學」等面向。中信國際小學將以南科產業聚落為背景，提供家長另一項國際教育選擇，陪伴孩子從南科出發，接軌臺灣與世界。相關入學資訊可至中信國際學校官方網站查詢。

中信國際學校官方網站：is.ctbc.edu.tw

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