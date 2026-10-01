南科聚落帶動國際教育需求 南市中信國際小學獲准立案

打造從幼兒園到高中國際教育學習環境，中信國際學校再拓國際教育版圖。位於中信國際學校南科校區的臺南市私立中信國際小學（下稱「中信國際小學」）昨（30）日獲准立案，並同步啟動附設幼兒園設立申請，未來將逐步在南科建構從K-G12的完整國際教育體系。隨著南部科學園區持續擴大產業規模、科技人才加速匯聚，南科周邊對國際化、雙語及多元教育的需求日益受到重視，中信國際學校期望以完整的國際教育體系，回應南科家庭對子女教育的期待。
從竹科的發展經驗來看，產業聚落形成後，帶動人才、家庭與生活機能需求同步成長，教育逐漸成為吸引人才的關鍵因素，未來中信國際小學將成為南科國際教育環境的重要一環。中信國際學校設有新北、臺南及南科三個校區，以品格教育為核心，重視語言、閱讀、藝術、運動與科學等國際素養課程，並搭配國內外升學輔導資源，培養學生具備面對未來所需的國際視野與關鍵能力。
中信國際學校教育長林妙蓉表示，國際教育的重點不只是英語能力，更重要的是孩子能否建立閱讀素養、表達能力、生活習慣與品格。課程方面，中信國際學校整合美國Common Core課程架構，從基礎教育階段培養語言、閱讀、藝術、運動與科學等能力。在幼兒園與小學階段，學校將透過繪本閱讀、情境式教學等方式，引導學生練習表達、傾聽與思考，同時透過親師溝通機制，掌握孩子的學習與成長需求。
協助學生探索興趣與熱情，中信國際學校鼓勵學生多元發展運動、音樂與藝文能力，學生可依興趣參與運動社團、樂團與競賽代表隊，透過團隊合作、對外競賽與大型展演活動，培養領導力、表達力與解決問題能力，讓學習走出教室、邁向更大的舞台，也為未來申請理想大學預作準備。
中信國際學校南科校區小學正式獲准立案後，讓中信國際學校在臺南的教育布局更加完整。學校評估隨著南科產業持續發展，未來將有更多科技人才在臺南工作與定居，家庭對教育環境的期待也將從「就近就學」逐步延伸至「國際教育、多元學習及未來升學」等面向。中信國際小學將以南科產業聚落為背景，提供家長另一項國際教育選擇，陪伴孩子從南科出發，接軌臺灣與世界。相關入學資訊可至中信國際學校官方網站查詢。
中信國際學校官方網站：is.ctbc.edu.tw
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教育部於今日公告116年公費留學考試學門、研究領域、留學國及錄取名額，今年提供83個學門、201個錄取名額，且因應時代需要，其中25個學門領域與人工智慧相關。簡章預定於明年上旬公告，提醒有意報考的考生，留意考試相關重要日程。
ＡＩ已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的ＡＩ模型，數發部推動建置「台灣主權ＡＩ訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。
打造從幼兒園到高中國際教育學習環境，中信國際學校再拓國際教育版圖。位於中信國際學校南科校區的臺南市私立中信國際小學（下稱「中信國際小學」）昨（30）日獲准立案，並同步啟動附設幼兒園設立申請，未來將逐步在南科建構從K-G12的完整國際教育體系。隨著南部科學園區持續擴大產業規模、科技人才加速匯聚，南科周邊對國際化、雙語及多元教育的需求日益受到重視，中信國際學校期望以完整的國際教育體系，回應南科家庭對子女教育的期待。
從竹科的發展經驗來看，產業聚落形成後，帶動人才、家庭與生活機能需求同步成長，教育逐漸成為吸引人才的關鍵因素，未來中信國際小學將成為南科國際教育環境的重要一環。中信國際學校設有新北、臺南及南科三個校區，以品格教育為核心，重視語言、閱讀、藝術、運動與科學等國際素養課程，並搭配國內外升學輔導資源，培養學生具備面對未來所需的國際視野與關鍵能力。
中信國際學校教育長林妙蓉表示，國際教育的重點不只是英語能力，更重要的是孩子能否建立閱讀素養、表達能力、生活習慣與品格。課程方面，中信國際學校整合美國Common Core課程架構，從基礎教育階段培養語言、閱讀、藝術、運動與科學等能
國科會「2026台灣科普環島列車」將於10月19日至10月24日展開環島6天科學之旅，期間行經全台18個縣市、30個站點，攜手產官學研各界力量，將多元科學體驗帶往全台各地，讓孩子透過「看得到、摸得到、玩得到」的方式親近科學、探索未來。
教育部「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」（簡稱校園安全韌性2000）今天正式上路。國教行動聯盟提出「權、訓、接、評」4項檢核，指出政策除了關注「人夠不夠」，更應回答「能做什麼、受過什麼訓練、遇到學生危機由誰接手，以及最後如何證明政策有效」。
教育部近期預告修正公立學校教師獎金發給辦法，規畫調高資深優良教師獎金，增加0.5倍至現行的1.5倍。但台灣教育產業工會等9大教師工會認為，面對教師工作負荷增加、教育現場人力穩定及資深教師留任等問題，調幅依然與教學現場期待存在明顯落差。因此，呼籲教育部參考偏遠地區學校教師久任獎金的實質數額，大幅提高資深優良教師獎金。
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