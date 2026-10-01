公費留考學門領域提前公布 精簡為83學門「25項與AI相關」

打造從幼兒園到高中國際教育學習環境，中信國際學校再拓國際教育版圖。位於中信國際學校南科校區的臺南市私立中信國際小學（下稱「中信國際小學」）昨（30）日獲准立案，並同步啟動附設幼兒園設立申請，未來將逐步在南科建構從K-G12的完整國際教育體系。隨著南部科學園區持續擴大產業規模、科技人才加速匯聚，南科周邊對國際化、雙語及多元教育的需求日益受到重視，中信國際學校期望以完整的國際教育體系，回應南科家庭對子女教育的期待。 從竹科的發展經驗來看，產業聚落形成後，帶動人才、家庭與生活機能需求同步成長，教育逐漸成為吸引人才的關鍵因素，未來中信國際小學將成為南科國際教育環境的重要一環。中信國際學校設有新北、臺南及南科三個校區，以品格教育為核心，重視語言、閱讀、藝術、運動與科學等國際素養課程，並搭配國內外升學輔導資源，培養學生具備面對未來所需的國際視野與關鍵能力。 中信國際學校教育長林妙蓉表示，國際教育的重點不只是英語能力，更重要的是孩子能否建立閱讀素養、表達能力、生活習慣與品格。課程方面，中信國際學校整合美國Common Core課程架構，從基礎教育階段培養語言、閱讀、藝術、運動與科學等能

2026-10-01 17:41