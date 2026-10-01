2026台灣科普環島列車啟動 6天科學環島深入探索

國科會「2026台灣科普環島列車」將於10月19日至10月24日展開環島6天科學之旅，期間行經全台18個縣市、30個站點，攜手產官學研各界力量，將多元科學體驗帶往全台各地，讓孩子透過「看得到、摸得到、玩得到」的方式親近科學、探索未來。

今年科學攤位豐富多元，6天預計提供超過450項科普活動，也將各地產業特色、生活人文融入活動設計，讓學童從熟悉的生活經驗中發現科學。活動並加入國語、英語、台語及原住民族語等多元語言互動，讓學童在動手實驗的過程中接觸不同語言與文化，從在地認識科學，也透過科學拓展與世界連結的視野。

全台開放至少15個場域供參訪，讓孩子們從火車站的互動實驗出發，透過列車上的動手做體驗，最後走進真實的科研現場，讓整趟科學旅程從「引發好奇」一路延伸到「深入探索」。

此外，國科會舉辦的「Kiss Science 科學開門、青春不悶」活動今天起開放線上報名，今年新增「科學走讀」與「高中生主題營隊」，歡迎大眾踴躍報名參與。國科會邀請全民從一個好奇、一場實驗、一趟列車開始，打開科學探索的大門，發現科學其實就在我們身邊！

主委吳誠文表示，科學活動走進生活，歡迎一般民眾一起體驗、增進科學知識，今年環島列車也已全部佈建完成，歡迎大小朋友一起參與。台鐵公司總經理馮輝昇表示，台鐵很高興扮演科普平台，讓無限創意展現出來。

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