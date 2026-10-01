私校退撫全人生週期基金上路 隨年齡調整投資比重

退撫儲金「全人生週期 私校 」於9月30日起上路，成為新的選項，隨 基金 增長逐步提高穩健型與保守型投資比重。以純新制30年資大學教授為例，試算可月領新台幣5.6萬元。 年齡
現行私校退撫儲金制度下，每月由教職員、學校、政府3方提撥到個人專戶，並由教職員依個人風險屬性自選投資組合，退休時依照專戶儲金本金及孳息給付。
投資組合包括保守型、穩健型、積極型，風險大小不一，今年9月底新增「全人生週期型」，一共4種可選。
教育部指出，新增的「全人生週期型」會隨著年齡的增加，逐漸降低基金風險性資產配置比率。適合沒有太多時間理財，或對投資市場比較少接觸、實際投資經驗不多的教職員。
按照規劃，教職員年齡在40歲以下全部配置於積極型，之後每年由積極型轉出4%至穩健型，65歲以上全數配置於穩健型，一直到90歲或生命終點。
以「純新制30年資」大學教授試算，到65歲時帳戶平均金額為1514萬元，提領率4.5%，退休每月可領約5.6萬元（所得替代率約41%）。
教育部並補充，私校退撫儲金屬「職業退休金」，配合私校退撫新制施行，另有「公保年金」作為基本保障，且具備終身給予與隨通膨調整的特性。以30年資的大學教師為例，公保年金每月給付約2.4萬元。
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