2026台灣文化日 全台獨立書店串聯文化行動

紀念台灣
協會成立105週年，文化部推出「2026台灣文化日」系列活動，以「文化民主，百花齊放」為主題，目前有超過30個獨立 文化 、NGO與社區大學響應場域共同參與。 書店
文化部今天新聞稿表示，透過音樂、講座、文化走讀、文化記憶明信片及數位互動等多元形式活動，延續台灣文化協會推動文化啟蒙、知識傳播及社會教育的精神，邀請全民共同參與，展現台灣多元文化的當代樣貌。
全台串聯活動將從今天起於北、中、南分區展開，規劃逾10場講座與走讀，包括作家朱宥勳與謝宜安在台北民樂書坊暢談台灣旅行文學與土地認同；裝咖人主唱張嘉祥與獨立音樂人吳志寧在桃園瑯嬛書屋的詩歌吟唱對話；以及國立台灣歷史博物館館長謝仕淵在台南暢談棒球與庶民文化等。
活動同時推出「文協百點歷史走讀計畫」，精選台北、台中、雲林、台南、高雄等多處具代表性的文協歷史場域，由在地文史工作者帶領民眾實地走訪。紀念音樂會將於10月17日在「永樂市場前廣場」舉行，集結跨世代音樂人同台獻藝，帶領民眾從街區漫步順勢融入音樂會氛圍。
系列活動從今天在「左轉有書」舉辦的LivePodcast「回望1920，在書店裡的一場對話」揭開序幕，邀請資深媒體人莊豐嘉、民樂書坊負責人廖志峰及左轉有書負責人張慧如重溫1920年代台灣社會的文化覺醒。
擴大文化日參與能量，文化部同步號召全台50家以上書店、文化空間共同響應，設置「文化記憶明信片」書寫及回收據點，邀請民眾寫下對文化、地方與台灣未來的想像與期待，投遞完成即可獲贈限定文創小物，活動自即日起至10月31日止。
教育部「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」（簡稱校園安全韌性2000）今天正式上路。國教行動聯盟提出「權、訓、接、評」4項檢核，指出政策除了關注「人夠不夠」，更應回答「能做什麼、受過什麼訓練、遇到學生危機由誰接手，以及最後如何證明政策有效」。
2026-10-01 12:10
教育部近期預告修正公立學校教師獎金發給辦法，規畫調高資深優良教師獎金，增加0.5倍至現行的1.5倍。但台灣教育產業工會等9大教師工會認為，面對教師工作負荷增加、教育現場人力穩定及資深教師留任等問題，調幅依然與教學現場期待存在明顯落差。因此，呼籲教育部參考偏遠地區學校教師久任獎金的實質數額，大幅提高資深優良教師獎金。
2026-10-01 10:21
ＡＩ已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的ＡＩ模型，數發部推動建置「台灣主權ＡＩ訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。
2026-10-01 00:00
「老師，我曾經想過傷害自己的孩子。」一名重障兒媽媽的無助告白，讓石英桂決定教會孩子在呼吸受阻時，盡力轉頭、表達「我要活下去」。投入幼兒特教26年，這位「靈魂的轉譯員」不但讀懂孩子無聲呼喊，也接住瀕臨崩潰的家庭。石英桂說，重障兒不是沒有想法，只是大人還沒有找到理解他們的方式。
2026-10-01 07:30
AI已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的 AI 模型，數發部推動建置「台灣主權 AI 訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。出版界認為，AI基本法明確規定「政府應於財政能力範圍內，寬列預算」，台灣如今靠AI相關產業稅收創新高，徵集不應採「無償授權」。遠流董事長王榮文更直言，數發部不能便宜行事，要作家、出版界捐出著作使用權「無濟於事」。
2026-10-01 03:46
2027年重要日程
「全民英檢」（GEPT）主辦單位語言訓練測驗中心（LTTC）今正式公布2027年度測驗日程表。2027年首場初級測驗將於2026年10月5日（一）起受理報名；中級測驗於10月20日（二）開放報名。明年中級、中高級將增加說寫測驗場次，讓有聽讀說寫四項成績需求的考生增加取得四項合格證書的機會。
LTTC執行長李欣穎教授表示：「英語能力的價值不應止於測驗，而應能在不同學習與職涯階段持續發揮作用。GEPT除提供多元測驗場次，也持續拓展成績應用、考前備考資源及考生服務，讓英語學習、檢測與應用形成更完整的連結。」
「GEPT成績應用從校園到職場，從臺灣到國際」
全民英檢成績的應用從學習、升學延伸至國際交流。在國內，GEPT成績可運用於高中職學習歷程，並獲臺北巿教育局「國際交換學生計畫」、僑委會「臺灣青年海外搭僑計畫」等採認。在國際上，目前已有27國、近100所大學採認GEPT成績，作為臺灣學生申請海外交換計畫的英語能力證明。
今年甫從捷克交換返國的臺灣大學蔡禕同學表示，準備英檢所累積的英語能力，在海外學習與生活中都派上用場。她說：「真正置身於海外後，我才深刻體會到，為了
2026-10-01 00:00
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