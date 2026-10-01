2026台灣文化日 全台獨立書店串聯文化行動

紀念台灣文化協會成立105週年，文化部推出「2026台灣文化日」系列活動，以「文化民主，百花齊放」為主題，目前有超過30個獨立書店、NGO與社區大學響應場域共同參與。

文化部今天新聞稿表示，透過音樂、講座、文化走讀、文化記憶明信片及數位互動等多元形式活動，延續台灣文化協會推動文化啟蒙、知識傳播及社會教育的精神，邀請全民共同參與，展現台灣多元文化的當代樣貌。

全台串聯活動將從今天起於北、中、南分區展開，規劃逾10場講座與走讀，包括作家朱宥勳與謝宜安在台北民樂書坊暢談台灣旅行文學與土地認同；裝咖人主唱張嘉祥與獨立音樂人吳志寧在桃園瑯嬛書屋的詩歌吟唱對話；以及國立台灣歷史博物館館長謝仕淵在台南暢談棒球與庶民文化等。

活動同時推出「文協百點歷史走讀計畫」，精選台北、台中、雲林、台南、高雄等多處具代表性的文協歷史場域，由在地文史工作者帶領民眾實地走訪。紀念音樂會將於10月17日在「永樂市場前廣場」舉行，集結跨世代音樂人同台獻藝，帶領民眾從街區漫步順勢融入音樂會氛圍。

系列活動從今天在「左轉有書」舉辦的LivePodcast「回望1920，在書店裡的一場對話」揭開序幕，邀請資深媒體人莊豐嘉、民樂書坊負責人廖志峰及左轉有書負責人張慧如重溫1920年代台灣社會的文化覺醒。

擴大文化日參與能量，文化部同步號召全台50家以上書店、文化空間共同響應，設置「文化記憶明信片」書寫及回收據點，邀請民眾寫下對文化、地方與台灣未來的想像與期待，投遞完成即可獲贈限定文創小物，活動自即日起至10月31日止。

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