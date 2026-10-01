校安人力拚2千人政策今上路 國教盟提4檢核：別只多一批巡邏人力

教育部「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」（簡稱校園安全韌性2000）今天正式上路。國教行動聯盟提出「權、訓、接、評」4項檢核，指出政策除了關注「人夠不夠」，更應回答「能做什麼、受過什麼訓練、遇到學生危機由誰接手，以及最後如何證明政策有效」。

校園安全韌性2000預計將全國國中校安人力由目前620人逐年增加至2000人，涵蓋966所公私立國中，中央每年挹注12億元。

教育部目前明定，校安人力可協助處理校園安全、學生事務等工作；當學生發生情緒或行為失控、師生或學生間衝突等突發情形時，校安人力亦可協助進行安全維護、情境轉換、學生陪同、家長聯繫及後續處理。

國教盟理事長王瀚陽說，這項設計有助於降低教師單獨處理高風險事件的壓力，但工作愈接近學生危機現場，職權界線與專業要求就愈不能模糊，「這2000人究竟被定位成教育支持人力，還是最後只是多了一批巡邏、管秩序的人。」

國教盟家長部長鍾君偉表示，校安人員第一時間面對的孩子，可能正處於情緒、行為或心理危機，也可能是自閉症、ADHD等神經多樣性學生，「孩子需要被降溫、理解和接住時，最怕被誤判成挑釁或故意不服管教。校安人員不必成為特教老師，但一定要懂得辨識、降溫與正確轉介。」

鍾君偉也說，目前對外公布的培訓內容包括緊急事件、藥物濫用、霸凌應變及校園法律實務，國教盟期待進一步看到特教知能、神經多樣性、創傷知情及危機降溫等內容，並應以「先訓後用」為原則。

針對校園安全韌性2000上路，國教盟提出「權、訓、接、評」4項檢核。首先，明確界定、公開說明校安人員「可以做什麼、不能做什麼」，區隔教育支持、輔導協助與警政執法，避免各校自行解讀；其次，新人正式面對學生前完成必要訓練，除了安全、霸凌、藥物與法律，也應包含特教、神經多樣性、創傷知情及危機降溫知能。

「校安人員不是所有問題的終點，而應成為正確轉介的第一站」，國教盟呼籲，建立校安、學務、輔導、特教以及社政、衛政、警政間清楚分工與分級轉介機制；至於中央每年投入12億元，後續評估不能只公布「聘了多少人」，還應公開各縣市實際到位率、人員流動率、培訓完成率、重大事件處理與轉介情況，以及教師、學生與家長的現場經驗回饋等量化及質性評估結果。

王瀚陽強調，校園安全韌性2000是一個重要起點，但2000這個數字本身不是政策成果。真正的成果，是老師遇到事件時有人支援、孩子發生危機時有人正確接手，而且校園因此變得更安全。

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