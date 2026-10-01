國中校安人力擴充計畫上路 國教盟籲加強特教應對

行政院會日前通過校園安全韌性2000計畫，將
校安人力擴至2000人，今天正式上路。國教行動聯盟呼籲，校安人員除藥物濫用、霸凌應變外，也應加強 國中 學生的應對訓練。 特教
行政院會9月24日通過「校園安全韌性2000」計畫，從今年10月起擴充國中校安人力，每年挹注地方政府新台幣12億元，預計3年內從現在的620人，增加到2000人。
國教行動聯盟（
）今天發布新聞稿，理事長王瀚陽表示，校安人力的補充，有助於降低教師單獨處理高風險事件的壓力。當學生發生情緒或行為失控、師生或學生間衝突等突發情形時，校安人員可協助安全維護、情境轉換、陪同學生並聯繫家長等工作。 國教盟
然而王瀚陽提醒，近來校園問題多元，目前看到校安人員培訓內容包括緊急事件、藥物濫用、霸凌應變及校園法律實務。期待進一步納入特教知能、神經多樣性、創傷知情及危機降溫等內容，並以「先訓後用」為原則。
國教盟家長部長鍾君偉表示，校安人員第一時間面對的孩子，可能正處於情緒、行為或心理危機，也可能是自閉症、ADHD（注意力不足過動症）等神經多樣性學生。
「孩子需要被降溫、理解和接住時，最怕被誤判成挑釁或故意不服管教。」鍾君偉強調，校安人員不必成為特教老師，但一定要懂得辨識、降溫與正確轉介。
國教盟建議政府追蹤計畫成效時，不該只注重「聘了多少人」，還應公開人員流動率、培訓完成率、重大事件處理與轉介情況等，並納入質性的親師生現場回饋與評量。
教育部「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」（簡稱校園安全韌性2000）今天正式上路。國教行動聯盟提出「權、訓、接、評」4項檢核，指出政策除了關注「人夠不夠」，更應回答「能做什麼、受過什麼訓練、遇到學生危機由誰接手，以及最後如何證明政策有效」。
2026-10-01 12:10
教育部近期預告修正公立學校教師獎金發給辦法，規畫調高資深優良教師獎金，增加0.5倍至現行的1.5倍。但台灣教育產業工會等9大教師工會認為，面對教師工作負荷增加、教育現場人力穩定及資深教師留任等問題，調幅依然與教學現場期待存在明顯落差。因此，呼籲教育部參考偏遠地區學校教師久任獎金的實質數額，大幅提高資深優良教師獎金。
2026-10-01 10:21
ＡＩ已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的ＡＩ模型，數發部推動建置「台灣主權ＡＩ訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。
2026-10-01 00:00
「老師，我曾經想過傷害自己的孩子。」一名重障兒媽媽的無助告白，讓石英桂決定教會孩子在呼吸受阻時，盡力轉頭、表達「我要活下去」。投入幼兒特教26年，這位「靈魂的轉譯員」不但讀懂孩子無聲呼喊，也接住瀕臨崩潰的家庭。石英桂說，重障兒不是沒有想法，只是大人還沒有找到理解他們的方式。
2026-10-01 07:30
AI已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的 AI 模型，數發部推動建置「台灣主權 AI 訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。出版界認為，AI基本法明確規定「政府應於財政能力範圍內，寬列預算」，台灣如今靠AI相關產業稅收創新高，徵集不應採「無償授權」。遠流董事長王榮文更直言，數發部不能便宜行事，要作家、出版界捐出著作使用權「無濟於事」。
2026-10-01 03:46
2027年重要日程
「全民英檢」（GEPT）主辦單位語言訓練測驗中心（LTTC）今正式公布2027年度測驗日程表。2027年首場初級測驗將於2026年10月5日（一）起受理報名；中級測驗於10月20日（二）開放報名。明年中級、中高級將增加說寫測驗場次，讓有聽讀說寫四項成績需求的考生增加取得四項合格證書的機會。
LTTC執行長李欣穎教授表示：「英語能力的價值不應止於測驗，而應能在不同學習與職涯階段持續發揮作用。GEPT除提供多元測驗場次，也持續拓展成績應用、考前備考資源及考生服務，讓英語學習、檢測與應用形成更完整的連結。」
「GEPT成績應用從校園到職場，從臺灣到國際」
全民英檢成績的應用從學習、升學延伸至國際交流。在國內，GEPT成績可運用於高中職學習歷程，並獲臺北巿教育局「國際交換學生計畫」、僑委會「臺灣青年海外搭僑計畫」等採認。在國際上，目前已有27國、近100所大學採認GEPT成績，作為臺灣學生申請海外交換計畫的英語能力證明。
今年甫從捷克交換返國的臺灣大學蔡禕同學表示，準備英檢所累積的英語能力，在海外學習與生活中都派上用場。她說：「真正置身於海外後，我才深刻體會到，為了
2026-10-01 00:00
共
0 則留言
張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
More