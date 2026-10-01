國中校安人力擴充計畫上路 國教盟籲加強特教應對

2027年重要日程 「全民英檢」（GEPT）主辦單位語言訓練測驗中心（LTTC）今正式公布2027年度測驗日程表。2027年首場初級測驗將於2026年10月5日（一）起受理報名；中級測驗於10月20日（二）開放報名。明年中級、中高級將增加說寫測驗場次，讓有聽讀說寫四項成績需求的考生增加取得四項合格證書的機會。 LTTC執行長李欣穎教授表示：「英語能力的價值不應止於測驗，而應能在不同學習與職涯階段持續發揮作用。GEPT除提供多元測驗場次，也持續拓展成績應用、考前備考資源及考生服務，讓英語學習、檢測與應用形成更完整的連結。」 「GEPT成績應用從校園到職場，從臺灣到國際」 全民英檢成績的應用從學習、升學延伸至國際交流。在國內，GEPT成績可運用於高中職學習歷程，並獲臺北巿教育局「國際交換學生計畫」、僑委會「臺灣青年海外搭僑計畫」等採認。在國際上，目前已有27國、近100所大學採認GEPT成績，作為臺灣學生申請海外交換計畫的英語能力證明。 今年甫從捷克交換返國的臺灣大學蔡禕同學表示，準備英檢所累積的英語能力，在海外學習與生活中都派上用場。她說：「真正置身於海外後，我才深刻體會到，為了

2026-10-01 00:00